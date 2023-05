Dia do Torresmo deve fritar 15 toneladas de porco em Curitiba

Cerca de 15 toneladas de carne de porco devem ser servidas no evento chamado Dia do Torresmo, que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de maio no estacionamento do Park Shopping Boulevard, no bairro Xaxim, em Curitiba. Uma das iguarias gastronômicas mais apreciadas do Brasil, o torresmo será a estrela do evento, que terá ainda uma série de outras atrações para os visitantes.

A entrada será gratuita e o serviço será todo automatizado, segundo os organizadores. e haverá uma grande praça de alimentação servindo diversas variedades de torresmo, outras comidas, chope artesanal, cervejas e demais bebidas, além de atrações para crianças e shows musicais com as bandas que vão participar do Dia Mundial do Rock do Crossroads. O estacionamento será para mais de mil carros, haverá uma rua do artesanato, além de pista de kart.

Haverá opções rápidas e acessíveis para todos os gostos, com valores a partir de R$14,99 como, por exemplo, o espetinho apelidado de “porcolé” criado especialmente pelo chef Patrick, do Rib Brasil, que promete também outras experiências gastronômicas divertidas. Uma prova da criatividade dos chefs no preparo dos pratos especiais é a “pancetta defumada em lenha de laranjeira e pururucada na brasa, acompanhada de vinagrete de banana da terra”, que será servida pelo especialista Jhow Butcher.

Carnívoros e vegetarianos

Para atender todo mundo, haverá opção de acompanhamentos vegetarianos variados no formato “varal de legumes” e também pratos kids, como o hamburguinho suíno, mini torresmo, franguinho grelhado e ainda a clássica batatinha frita. O cuidado para oferecer opções variadas é um diferencial de todas as operações envolvidas no evento, como comenta o fundador da rede Porks, José Araújo Netto: “No Porks, oferecemos preparos desenvolvidos com receitas exclusivas e muita excelência, sem deixar de lado os preços acessíveis. Com essa fórmula democrática, estamos conquistando nosso espaço no mercado nacional”.

A cervejaria Bastards Brewery será responsável pela operação do chopp durante os três dias, trabalhando em volumes especiais em sua linha de produção, para atender toda a demanda de público, oferecendo diversas opções em cervejas especiais e chopp artesanal.

Operação otimizada

A operação de vendas de alimentos e bebidas no Dia do Torresmo será 100% automatizada pela uGet, empresa especializada em eventos de grande porte. Além dos caixas tradicionais em totens automatizados, haverá a opção pré-paga no modelo cashless, na qual os visitantes têm a possibilidade de comprar crédito antecipadamente e utilizar por meio de uma pulseira ou cartão NFC, habilitado e vinculado ao CPF de cada usuário, que também poderá ser recarregado nos totens.

O Park Shopping Boulevard fica na BR-116, número 16.303 – Xaxim. Saiba mais sobre o Dia do Torresmo no perfil oficial do evento.

Serviço

Dia do Torresmo 2023

Redes Sociais: @diadotorresmo

Local: Estacionamento do Park Shopping Boulevard

Endereço: BR 116, nº 16.303, bairro Xaxim – Curitiba

Datas: 26, 27 e 28 de maio de 2023

Horário: Das 10h às 23h

Entrada: Gratuita – até o limite de 10 mil pessoas por dia.

