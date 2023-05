Um bilhete indelicado deixado por uma pessoa no vidro de um carro estacionado em um supermercado de Curitiba está dando o que falar nas redes sociais. Enfurecida por supostamente perder uma vaga no estabelecimento, a pessoa deixou num bilhete uma mensagem pesada. “Se com esta merda, ocupa duas vagas, imagine se tivesse um carro. Babaca!!!”, diz o recado colado no vidro de um Ford Ká.

A postagem sobre a grosseria foi publicada em um grupo no Facebook chamado ‘Loukos por Forf Ká” e rendeu uma enxurrada de comentários, alguns defendendo a motorista e outros acusando de estar realmente mal estacionado. Segundo a dona do veículo, a compra do Ford Ká foi suada, fruto de muito trabalho de sol a sol, “aguentando humilhação e ônibus lotados”.

“Comprei. Paguei sem pedir nada a ninguém, me esforcei trabalhando da 7h às 18h40 todos os dias, aguentando humilhação, pegando ônibus lotado e dormindo poucas horas. Estou extremamente triste, magoada e sem reação a respeito desta situação”, inicidou o texto a proprietária do Ford Ká.

Ela diz ainda que queria muito saber que deixou essa mensagem. “Daria o mundo pra descobrir quem foi o infeliz que tentou acabar com o meu dia, mas, sem possibilidades financeiras, entrego você, pessoa sem coração, sem educação, sem caráter, sem humanidade, nas mãos daquele que não falha: Deus”, disse. “Para mim o Ká é um carro valioso, porque foi Deus que me deu”, completou.

Clube do Ká é solidário (ou não)

Nos comentários outros proprietários de Ká acolheram a companheira. “Não se sinta envergonhada. Sinta-se privilegiada. Continue feliz com seu kazinho. Comprei um tem 1 mês o carrinho é top”, disse um seguidor. Outros criticaram a forma com que o carro estava estacionado. O que você acha??

