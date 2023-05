Após a divulgação de um vídeo em que o deputado estadual Renato Freitas (PT) aparece sendo retirado do avião e revistado antes de um voo em Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná, a Polícia Federal (PF) informou que o passageiro se recusou a passar pelo procedimento de inspeção aleatória antes de entrar na aeronave.

LEIA MAIS – Polícia Federal “caça” financiadores do 8 de janeiro no Paraná e mais dois estados

Em nota, a Polícia Federal relatou que foi acionada para auxiliar um agente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), na inspeção de um passageiro que teria se recusado a passar pelo procedimento e se dirigido diretamente à aeronave. “A equipe de inspeção do aeroporto acionou a Polícia Federal para que a acompanhasse até o avião e realizasse a inspeção. Todos os procedimentos foram realizados segundo a Anac, e eventuais abusos ou falhas na condução do procedimento serão apurados”, diz a nota.

VIU ESSA? Carro zero quilômetro volta a ter desconto; Top 5 das marcas com “promoção”

O deputado nega que recusou passar pela inspeção. Também em nota, Renato Freitas comunicou que a pessoa responsável não fez nenhuma ação para realizar o procedimento de segurança. “Passados alguns minutos e ninguém apareceu, o deputado se dirigiu ao avião de forma natural e tranquila, uma vez que não havia nada de ilícito com ele e quem acabou se recusando em fazer a revista foi a segurança do aeroporto”, informou a assessoria do deputado estadual.

Inspeção Aleatória

Segundo a Resolução nº 515, de 8 de maio de 2019, sobre os procedimentos de inspeção de segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita nos aeroportos, os passageiros devem passar por medidas adicionais de segurança que podem incluir busca pessoal, inspeção manual da bagagem de mão e a utilização de detectores de traços de explosivos.

LEIA AINDA – Obras de novo terminal de ônibus na região de Curitiba entram em nova fase

No caso do deputado, no vídeo postado nas suas redes sociais, ele acredita que foi vítima de racismo após ser retirado da cabine. “Bando de racistas, ignorantes. Quantas pessoas desse voo saíram no meio do voo escoltados pela Polícia Federal para ser revistado?”, falou Freitas durante as imagens.

O voo foi no dia 03 de maio, partindo do aeroporto de Foz do Iguaçu. O deputado estadual tinha ido cumprir a agenda a convite do Ministério dos Povos Indígenas.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!