Mesmo com os sucessivos reajustes de preços que, segundo as montadoras, são repasses das altas de custos do produção, o carro novo voltou a ter descontos. Dependendo da marca e do modelo, o abatimento chega a R$ 40 mil.

Citroën

C4 Cactus pelo preço promocional de R$ 100.900, no caso da versão Live ano-modelo 2022/2023.

Um bom exemplo é o Citroën C3, oferecido em um plano com parcelas mensais fixas de R$ 999. Conforme a marca, o Banco PSA criou um plano em que o hatch pode ser pago em 72 vezes. Porém, é preciso dar entrada de 40% do valor do carro, que parte de R$ 72.990*.

No fim dos seis anos o carro vai sair por cerca de R$ 101 mil. O plano é para pessoas físicas e jurídicas e para todas as versões.

Além disso, a Citroën oferece o C4 Cactus pelo preço promocional de R$ 100.900, no caso da versão Live ano-modelo 2022/2023. Na linha 23/23, o preço é de R$ 108.990*.

Hyundai

Até o dia 31 de maio, oferece o HB20 Comfort 1.0 T-GDI com câmbio automático grátis. Foto: Reprodução.

A Hyundai também tem promoção para seus carros novos. Até o dia 31 de maio, oferece o HB20 Comfort 1.0 T-GDI com câmbio automático grátis. Desse modo, o modelo sai por R$ 96.490*, ou R$ 8.800 a menos que a tabela “normal”, de R$ 105.290*. A caixa automática tem seis velocidades.

Há também condições especiais para outras versões, como a Comfort turbo (hatch e sedã). A ação inclui maior valorização do usado que entrar na troca pelo novo. Na prática o bônus pode chegar a R$ 5 mil.

Toyota

O desconto vai até o fim de maio em todas as concessionárias do País.

Da Toyota, há abatimento de R$ 35 mil* para produtores rurais que comprarem a picape Hilux SR. O desconto vai até o fim de maio em todas as concessionárias do País.

Jeep

Jeep Gladiator 2022/22 e tem preço sugerido de R$ 499.990

Da Jeep, há descontos no site de ofertas. A picape Gladiator, por exemplo, lançada no País em meados de 2022, tem desconto de R$ 40 mil*. Vale lembrar que o modelo é da linha 2022/22 e tem preço sugerido de R$ 499.990. Assim, com o desconto o modelo sai por “apenas” R$ 459.990.

Fiat

Fiat oferece, desde março, tanque cheio grátis durante um ano para quem comprar a Toro intermediária.

Da mesma forma, está valendo a promoção da Fiat para promover as vendas da Toro. A marca oferece, desde março, tanque cheio grátis durante um ano para quem comprar a picape intermediária. Porém, a oferta é limitada a um abastecimento por mês e para as versões com motor a diesel. O crédito fica disponível no aplicativo Cart, da Stellantis.

A campanha é feita em parceira com a rede Shell, a única autorizada a realizar os abastecimentos previstos na promoção, que vai até o dia 5 de junho. Além disso, a Fiat informou ao , do , que a promoção também vale para o Cronos 1.0. O sedã compacto tem motor flexível e preço sugerido de R$ 78.990*.

*Valores presentes na matéria foram consultados em 11 de maio de 2023 e são de responsabilidade das montadoras, podendo ser alterados sem aviso prévio. Verifique antes de negociar.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!