As obras de construção do novo Terminal de Ônibus Metropolitano de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, entraram em nova etapa, na fase de fundação. No local, são mais de 50 profissionais atuando diretamente no planejamento, coordenação e na construção.

A nova estrutura substituirá o Terminal Afonso Pena e está sendo construída em terreno cedido pela Prefeitura de São José dos Pinhais, na Avenida Rui Barbosa, a mesma do atual terminal, na esquina com a Rua Anneliese Gellert Krigsner. Ele ocupará uma área de 18.389,57 metros quadrados, dos quais 5.979,12 metros quadrados serão de área coberta, mais de três vezes maior do que aquele que hoje atende o público.

Segundo a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP), já foram executados cerca de 5,2 mil metros quadrados de terraplanagem e a etapa de cravação das estacas da fundação e execução dos blocos de concreto armado atingiu 72%.

Somente nesta etapa foram utilizados 72 metros cúbicos de concreto usinado e 2.525 quilos de aço. Após a conclusão dos blocos, terá início a execução das superestruturas que contemplam os pilares para sustentação da cobertura.

Nova estrutura

Além da ampliação, o novo terminal deve ser mais seguro e confortável para os usuários. Ele terá uma estrutura totalmente nova e contará com 16 lojas internas, estacionamento, bicicletário, área de recreação, parque infantil e academia ao ar livre.

O atendimento também promete ser mais eficiente. O atual possui 11 plataformas de embarque que atendem 10 linhas urbanas e cinco metropolitanas, causando sobreposição de linhas e concentração de passageiros, principalmente nos horários de pico. O novo terminal terá 26 plataformas, permitindo uma redistribuição das linhas. Além de trazer mais conforto para a população, isso possibilitará a ampliação do atendimento no futuro.

Investimento

O investimento do Governo do Estado na obra é de R$ 21.318.612,53 e beneficiará mais de 25 mil usuários que utilizam o Terminal Afonso Pena todos os dias, fazendo conexões com os terminais do Boqueirão, de Pinhais, de Piraquara e do Terminal Guadalupe.

De acordo com o presidente da AMEP, Gilson Santos, o novo terminal reforça o compromisso do governo estadual com a melhoria do transporte coletivo. “Este tem sido um Governo atento às principais demandas da população, garantindo uma tarifa justa, a ampliação do atendimento e a realização de obras importantes para a melhoria deste sistema”, destacou.

“O Terminal de São José dos Pinhais, ao lado da construção do novo Terminal de Piraquara e de outras obras importantes que estamos realizando, demonstra esse compromisso, e com certeza farão a diferença na vida destas pessoas”, ressaltou Santos.

Segundo o cronograma, a obra deverá ser entregue em junho de 2024 e seu andamento pode ser acompanhado no site da AMEP.

