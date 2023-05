Alvo preferido da “fúria do mar” em ressacas na cidade de Matinhos, no litoral do Paraná, a faixa de praia localizada entre o Pico de Matinhos e o Mercado do Peixe começou a mudar de cara nesta semana. O paisagismo e plantio de restinga são as etapas finais da obra de reconstrução de toda a orla da cidade, que nos últimos meses passou por uma revitalização completa.

Veja no vídeo publicado pela página Matinhos Agora, no Facebook, como era o antes e como está ficando a nova praia de Matinhos.

A obra de revitalização da orla de Matinhos é realizada em duas etapas, num valor total de mais R$ 500 milhões. A fase inicial, com orçamento de R$ 314,9 milhões, abrange serviços de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico; estruturas marítimas semirrígidas; canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem, e revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de espécies nativas.

As intervenções neste momento estão sendo realizadas ao longo de 6,3 quilômetros entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida. Em uma segunda etapa, ainda sem previsão de data, será recuperado o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne. Haverá, ainda, a instalação de novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade e calçada.

Veja que incrível

