Geada fraca pode atingir o Paraná nesta quinta-feira, alerta Simepar

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) emitiu um alerta de geada no estado para quinta-feira (11). A previsão é de que o frio se intensifique, fazendo com que o fenômeno seja visto na região Sul do Paraná, na região de Palmas e União da Vitória.

A condição de geada continua na mesma região até sexta-feira (12).

Nesta quinta-feira, o frio vai se intensificar, principalmente na região Centro-Sul. Em União da Vitória e Guarapuava, os termômetros podem chegar a marcar 6ºC de mínima. Em Curitiba, a mínima na quinta-feira pode chegar aos 12ºC.

