Jovens são baleados em frente à escola de Curitiba por morador enfurecido

Um desentendimento por causa de barulho terminou com dois jovens baleados em Curitiba. Os dois rapazes, de 17 e 19 anos, conversavam em frente à uma escola, no bairro Pilarzinho, na noite de terça-feira (9), quando foram surpreendidos pelo vizinho, que reclamou do barulho feito eles.

Contrariado, segundo a Polícia Militar, o homem que mora ao lado da escola, de 56 anos, acertou uma garrafa nos jovens e depois atirou contra eles. Os rapazes saíram correndo, mas acabaram baleados na perna. Os dois foram socorridos e levados para o Hospital Cajuru.

Questionado pelos policiais, inicialmente o homem negou ter feito os disparos. “Entramos em contato com o morador e num primeiro momento ele negou os fatos, negou que tinha efetuado os disparos e confirmou que teria uma arma de fogo. Continuamos conversando com ele e dissemos que havia testemunhas e vítimas”, disse o sargento Campos, da Rone, em entrevista ao Meio Dia Paraná, da RPC.

Ainda segundo o sargento, logo depois o suspeito confirmou ter atirado. “Ele acabou confirmando que tinha efetuados disparos para o solo, mas isso não coincide porque temos dois baleados. Ele nos apresentou a arma com alguns estojos deflagrados e demos voz de prisão. Ele foi conduzido à delegacia e será apresentado ao delegado. Além disso, há a arma, testemunhas e duas vítimas. Podem ter mais vítimas, já que foram oito disparos”, relatou o policial.

