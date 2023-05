Um empresário de Curitiba ficou revoltado com as declarações do ministro Supremo Tribunal Federa (STF) Gilmar Mendes, que na noite de segunda-feira (8), disse no programa Roda Viva da TV Cultura, que Curitiba gerou Bolsonaro e tem o germe do fascismo. Marco Mendes, do ramo empresarial está propondo uma ação judicial contra Mendes.

A ideia foi colocada nas redes sociais, na conta do Twitter de Marco, onde ele propõe a colaboração de advogados para ingressar com a ação pública de calúnia e difamação. “Gostaria de ajuda de advogados corajosos aqui. Estou propondo uma ação civil pública contra esse verme. Chamou a nós, curitibanos, de germes de fascistas. Cita a direita brasileira como “extrema-direita”, algo que não existe. Chega desses mentirosos ficarem impunes”, escreveu o empresário.

Em contato com a reportagem da Tribuna do Paraná, Marco comentou que a postagem viralizou e recebeu enorme apoio dos internautas. “Grande maioria está conosco, teve apenas uma única pessoa que comentou diferente, mas não criticou”, comentou o empresário.

Até a publicação da reportagem, nenhum advogado o procurou oficialmente para ajuizar esse pedido. “Foi marcado alguns que apoiam a causa, mas nenhum se propôs ainda. Reforço a ideia, gostaria que as pessoas de Curitiba se reunissem e um advogado topasse a causa. Pode até não dar em nada, pois eles (juízes) julgam eles mesmos, mas se não fizermos algo, vamos ficar sendo saco de pancadas dessa turma sempre”, completou Marco.

Indignação no mundo político

A declaração pegou mal e atingiu autoridades do Paraná, entre eles o governador Ratinho Jr, que cobrou um esclarecimento sobre a fala infeliz do ministro. “O ministro Gilmar Mendes certamente vai esclarecer uma fala infeliz, que ataca gratuitamente Curitiba e os paranaenses. O Paraná é terra de gente trabalhadora, que tem como norte o progresso, a lei e que repudia a corrupção e toda e qualquer forma de intolerância e preconceito.

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos) também retrucou Gilmar Mendes e disse que o ministro vota para absolver corruptos.

Na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) , o vereador e presidente da CMC, Marcelo Fachinello protocolou na terça-feira (9) uma moção de desagravo – uma ação jurídica que prevê a reparação a uma afronta ou injúria.

“Essa afirmação é um grande desrespeito à cidade e aos curitibanos, porque ignora toda a nossa história. Curitiba não tem o germe do fascismo. Curitiba tem lugar para o trabalho, para a paz, para a democracia e para todos os valores que fundamentam a nossa rica história. Falas como esta não podem ser aceitas e propagadas, sob o risco de passarmos ao país uma imagem que não condiz com a realidade do que é o povo curitibano. Esperamos que o ministro corrija a sua fala desastrosa. É o mínimo que Curitiba e os curitibanos esperam”, justificou o presidente da Câmara Municipal.

