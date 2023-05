O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta segunda-feira (8) que a atuação de procuradores e de juízes da Operação Lava Jato em Curitiba foi responsável pela eleição de Jair Bolsonaro (PL) à presidência da República em 2018, e que a capital que foi base das investigações “tem o germe do fascismo”.

As declarações foram dadas durante a participação do magistrado no programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda. Mendes foi questionado por um dos entrevistadores sobre a decisão que proferiu em 2016 suspendendo a posse do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ministro-chefe da Casa Civil do governo de Dilma Rousseff (PT). Se assumisse o cargo, Lula não poderia ser investigado pela Lava Jato de Curitiba.

"Curitiba gerou o Bolsonaro. Curitiba tem o germe do fascismo", afirma Gilmar Mendes no #RodaViva. pic.twitter.com/jEwCWPe9XQ — Roda Viva (@rodaviva) May 9, 2023

Horas depois da decisão, a Câmara dos Deputados formou a comissão que deu início ao processo de análise e impeachment da então presidente. Mendes diz que não se arrepende de ter decidido pela suspensão da posse por “haver um desvio de finalidade” – que era blindar Lula no processo.

Na sequência, Gilmar comentou o desenrolar dos fatos que levaram ao impedimento de Dilma e completou com as declarações sobre Bolsonaro e a Lava Jato.

“O que eu acho fundamental na sua pergunta é o seguinte: Curitiba gerou Bolsonaro, Curitiba tem o germe do fascismo. Inclusive todas as práticas que desenvolvem, investigações a sorrelfa [dissimulação silenciosa para iludir], investigações atípicas, não precisa dizer mais nada”, afirmou o magistrado.

“Curitiba gerou Bolsonaro e tem o germe do fascismo”, diz Gilmar Mendes. Foto: Reprodução/Roda Viva.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!