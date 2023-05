A declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes segue dando o que falar. No programa Roda Viva, da Cultura, o ministro falou que “Curitiba gerou Bolsonaro e temo germe do fascismo“. A declaração pegou mal e atingiu autoridades do Paraná, entre eles o governador Ratinho Jr, que cobriu um esclarecimento sobre a fala infeliz do ministro.

“O ministro Gilmar Mendes certamente vai esclarecer uma fala infeliz, que ataca gratuitamente Curitiba e os paranaenses. O Paraná é terra de gente trabalhadora, que tem como norte o progresso, a lei e que repudia a corrupção e toda e qualquer forma de intolerância e preconceito.

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos) também retrucou Gilmar Mendes e disse que o ministro “absolve corruptos”.

Em uma nota divulgada à imprensa na manhã desta terça (9), Dallagnol disse que Mendes “nunca respeitou a liturgia do cargo, vedações da lei da magistratura, regras de suspeição, distanciamento dos réus nem compreendeu o papel do combate à corrupção para a preservação da democracia”.

