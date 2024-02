Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (09)

ALEXLIS SARAI MAGO HERNANDEZ, 21 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ALEXIS DARIO MAGO FIGUEROA e YARELIS MARCELINA HERNANDEZ LANZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

ALGINA MARIA DOS SANTOS, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO MARCELINO DOS SANTOS. Filiação: e MARTA JOANA DE FARIAS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ALZIRA ELISABETHA DA ROSA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO EUCLIDES DA ROSA. Filiação: JOAO URIO e MARIA PERIN. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

AMIRTE VOICHCOSKI MICALOSKI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DANIEL MICALOSKI NETTO. Filiação: JOAO VOICHCOSKI e LUCIA VOICHCOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

ANGELO MARCOS MOREIRA, 50 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ULYSSES MOREIRA e MARIA CHAVES MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

ANTONIO NUNES DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARIA DA LUZ GONCALVES DOS SANTOS. Filiação: CARLOS NUNES DOS SANTOS e ROSA MARIA ESPERANCA DOS SANTOS. Sepultamento: BATEIAS-CAMPO LARGO, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

APARECIDA CARDOZO DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: FRANCISCO CARDOZO FILHO e MARIA EMILIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

ARLETE DO CARMO MANGGER, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEVERINO JOSE DE LIMA. Filiação: LEOPOLDO DE SOUZA MANGGER e FRANCISCA DE SOUZA MANGGER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ARLINDO ALVES DE BASTOS, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA CONCEICAO DA CRUZ BASTOS. Filiação: PAULO ALVES DE BASTOS e DEOLINDA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 09:30h.

ARMANDO BISPO RIBEIRO, 85 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: PAULINA DIBA RIBEIRO. Filiação: HELIODORO BISPO RIBEIRO e MARIA JOSE DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

CECILIA ALCHIERI BRAMBILA, 2 dia(s). Filiação: JONAS BRAMBILA e MOARA SCHIRLEY ALCHIERI. Sepultamento: CEMITÉRIO SANTA GEMA EM VIDEIRA SC, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 13:00h.

CIDIO ALVES DE LIMA, 89 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA DE LIMA. Filiação: OCTAVIO ALVES DE LIMA e JULIA RIBEIRO DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

CLERI WENZEL DE CARVALHO, 70 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JONAS TEODORO GOMES e ANIZIA DE SOUZA GOMES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

DENISE ELIZABETH MUNHOZ, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DIONISIO RUIZ MUNHOZ e MARIA DO CARMO MUNHOZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 17:30h.

DESIDERIO DE PAULA, 67 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: e DAVINA DE PAULA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

EDENE RIBEIRO, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: RAUL STUNETZ. Filiação: EMILIANO RIBEIRO e IZAURA SILVA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 13:30h.

ELIANE DO ROCIO PINTO, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DIVINO DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO EUROSIDES PORFIRIO e ZEANETE CERBELO PORFIRIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

ELIZABETH APARECIDA PINHEIRO AALVES DE CARVALHO, 62 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: PAULO HENRIQUE ALVES DE CARVALHO. Filiação: ALEXANDRE PINHEIRO LEITAO e MARILENE FERNANDES LEITAO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 18:00h.

ELOIR MARCOS CAVALHEIRO, 64 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: JUVENAL CAVALHERO e ONDINA LEVANDOSKI CAVALHEIRO. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (09)

ELZA DUENHAS DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO THEMOTEO DA SILVA. Filiação: ANTONIO DUENHAS FILHO e CECILIA MAZIERO DUENHAS FILHO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

ERICK DOS SANTOS CLERIS, 30 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: EDNILSON CLERI e ADRIANA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

ESTANISLAVA ZELINSKI, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JOSE ZELINSKI. Filiação: JACOB LACHOWSKI e ANA LACHOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024.

ESTELA MARIA PASSOS DA SILVA OLIVEIRA, 61 ano(s). Cônjuge: MARIO DO CARMO OLIVEIRA. Filiação: e ROSIANA DO PILAR PASSOS DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024.

EVA GONCALVES LOPES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LIVAHIR LOPES. Filiação: SEBASTIAO GONCALVES e NAIR PINTO GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

ISULINA PEREIRA FERRO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVIO RODRIGUES. Filiação: JOAQUIM PEREIRA e MARIA RITA PEREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

JESUITA GOMES DE PAULA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSINO DE SOUZA GOMES e JULIA NESOLINA DOS ANJOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 15:30h.

JOANA ROMERO MORENO LOPES, 78 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: PEDRO LOPES. Filiação: JAIME ROMERO e HERMINIA MORENO ROMERO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

JORGE VIEIRA DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: TEREZINHA DE CAVALHO SILVA. Filiação: VENERANDO VIEIRA DA SILVA e JUSTINA VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

JULINA OLIVEIRA DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NESTOR DA SILVA. Filiação: JOSE SILVA DE OLIVEIRA e ROSA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

LEONARDO PEREIRA DE PAULA, 28 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: JUSTINO OLIVEIRA DE PAULA e SANTINA SOUZA LARA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

LEONIRA LUCILDA DOS SANTOS SBALQUEIRO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ACIR VITOR SBALQUEIRO. Filiação: ADAYR SILVA DOS SANTOS e NERY ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

LOURIVAL FORTUNATO REIS, 71 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Filiação: BENEDITO FORTUNATO REIS e MARIA VICENCIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

MARIA ELIZABETH DOS SANTOS SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JERSON SANTOS DA SILVA. Filiação: OSCAR TEIXEIRA DOS SANTOS e IRACEMA ARANTES DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024.

ODALEA VELLOSO DE SOUZA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALVARO DE SOUZA. Filiação: FRANCISCO DA COSTA VELLOSO e MARIA CAETANO VELLOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 12:30h.

PALMIRA XAVIER DO ESPIRITO SANTO DE MORAIS, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: THEODORO XAVIER DO ESPIRITO SANTO e MAGDALENA XAVIER DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

PEDRO RODRIGUES, 77 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Filiação: e MARIA RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

RODRIGO CAIAN PEREIRA DE MATTOS DO NASCIMENTO, 34 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO SATILIO DO NASCIMENTO e LUZINETE PEREIRA DE MATTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 13:00h.

ROSA APARECIDA DE ALMEIDA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: e ELVIRA FERREIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 10:30h.

RUBIA DE SOUZA DO NASCIMENTO, 39 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: VICENTE TEIXEIRA DO NASCIMENTO e VANIA DE SOUZA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

SEBASTIAO ROSA DOS SANTOS, 49 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: ISABEL CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS. Filiação: MANOEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS e NAO CONSTA NA DOCUMENTACAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024.

TEREZA ULCEN SILVA, 63 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ROSIVALDO FRANCISCO SILVA. Filiação: JOSE ULCEN e MARIA PADILHA ULCEN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 11:30h.

WELINGTON JHONES MARTINS CORREA, 43 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: EDSON LUIZ MARTINS CORREA e SUELI DE FATIMA ZONATTO CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

WILLIAN RICARDO STEFANI, 34 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CAMILA LOPES STEFANI. Filiação: MARIO STEFANI e ELIANE APAPRECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024.

YARA CRISTIANE LICNERSKI, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANDRE DE AZEVEDO DELDUQUE DE MACEDO. Filiação: MARIO LICNERSKI e MARIA DE JESUS LICNERSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (09)

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba