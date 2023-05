Vereador fica pistola com Gilmar Mendes após falas sobre Curitiba

"Germe do fascismo"

O vereador Marcelo Fachinello protocolou nesta terça-feira (09) uma moção de desagravo – uma ação jurídica que prevê a reparação a uma afronta ou injúria – às falas do ministro Gilmar Mendes sobre Curitiba. Na noite de segunda-feira (08), em entrevista ao programa Roda Viva, ao fazer uma crítica à operação Lava-Jato, o ministro disse que “Curitiba tem o germe do Fascismo”.

“Essa afirmação é um grande desrespeito à cidade e aos curitibanos, porque ignora toda a nossa história. Curitiba não tem o germe do fascismo. Curitiba tem lugar para o trabalho, para a paz, para a democracia, e para todos os valores que fundamentam a nossa rica história. Falas como esta não podem ser aceitas e propagadas, sob o risco de passarmos ao país uma imagem que não condiz com a realidade do que é o povo Curitibano. Esperamos que o ministro corrija a sua fala desastrosa. É o mínimo que Curitiba e os curitibanos esperam”, justificou o presidente da Câmara Municipal.

Além de Fachinello assinaram a moção de desagravo os vereadores: Alexandre Leprevost, Amália Tortato, Eder Borges, Ezequias Barros, Herivelto Oliveira, Hernani, Indiara Barbosa, Jornalista Márcio Barros, Mauro Bobato, Mauro Ignácio, Nori Seto, Osias Moraes, Pastor Marciano Alves, Pier Petruzziello, Professor Euler, Sidnei Toaldo, Tico Kuzma e Tito Zeglin.

O documento deve ser votado nesta quarta-feira (10), na sessão plenária da Câmara Municipal de Curitiba.

