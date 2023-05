Uma queda de energia parou o abastecimento de água no bairro Campo Comprido, em Curitiba, na manhã desta quarta-feira (10). A falha pode deixar bairros de Curitiba e Campo Largo sem o abastecimento de água neste dia. Ao todo quinze bairros devem ficar sem água nesta quarta-feira.

Segundo a Sanepar, a previsão é de que o abastecimento de água seja normalizado em torno das 15 horas.

Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê, Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Santo Inácio, Cidade Industrial, Riviera, São Braz e Orleans.

Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy, Vila Torres 1 e Vila Rebouças.

Ficou sem água?

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.

