A obra para construção do novo terminal de ônibus de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), atingiu nesta semana 80% de conclusão e deverá ser entregue em julho deste ano, conforme cronograma.

Iniciada em julho de 2022, a nova estrutura terá 2.467 metros quadrados de área construída, dos quais 2.305 metros quadrados são de área coberta. A estrutura é quase quatro vezes maior do que o atual terminal, que conta com 607 metros quadrados.

Neste momento as equipes da empresa responsável pela obra trabalham na execução das cerâmicas das paredes externas das lojas do terminal, no reservatório de água e na instalação dos gradis e eletrocalha. Deverão ser finalizadas ainda as calçadas externas, o paisagismo e a pista de rolamento, assim com a instalação das luminárias, louças, esquadrias e acabamento elétrico.

No total, o Governo do Estado está investindo R$ 13.366.471,83 nesta obra, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep).

Para o presidente da AMEP Gilson Santos a obra dará um salto de qualidade no atendimento do transporte coletivo na região. “O atual terminal de Piraquara, além de muito antigo, já não suporta a demanda de passageiros. O novo terminal, será mais seguro, confortável e ampliará a capacidade do atendimento possibilitando novas conexões para a região.”, destacou.

O novo terminal contribuirá para uma unificação da cidade com Curitiba e os demais municípios da região, além de funcionar como um ponto de apoio para linhas alimentadoras, beneficiando principalmente aqueles que saem da Região Metropolitana para trabalhar em Curitiba, já que cerca de 43 mil pessoas passam diariamente pelo local.

Foto: Divulgação / Comec

