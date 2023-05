“Se houver apresentação pornográfica, vou dar voz de prisão a ela. Está aqui minha algema como delegado, e dou o recado à MC Pipokinha, a senhora vai sair algemada de Curitiba. Aqui vigora a lei e a ordem”. Este aviso foi feito no plenário da Assembleia Legislativa de Curitiba pelo deputado estadual Tito Barichello (União Brasil). A declaração veio após ele falar de duas apresentações da funkeira MC Pipokinha em Curitiba, no dia 20 de maio. Os shows são para maiores de 18 anos, segundo as casas noturnas.

Tito Barichello iniciou a fala ao comentar que estaria preocupado com os shows de Mc Pipokinha devido às polêmicas envolvendo apresentações da artista em várias cidades do país. Ela, inclusive, está envolvida em um suposto crime de zoofilia.

“Em um dos shows que ela realizou pelo país, a MC praticou sexo oral em pleno palco, em frente a adolescentes e crianças. Toda a coreografia é baseada em relações sexuais, com mais de uma pessoa e de uma forma promíscua, causando danos imensuráveis ao público. Aqui vigora a lei e a ordem”, disse o deputado estadual.

“Ela que se vá a uma casa de prostituição”

Na sequência do discurso, Tito Barichello alertou que a funkeira deveria se apresentar em uma casa de prostituição, e não em casas noturnas para um público adolescente.

“Será que os nossos pais sabem que seus filhos irão para um evento de pornografia? Ela que o faça como prostituta que aparenta ser em uma casa de prostituição, local apropriado e não onde estão nossos jovens. E se tiver adolescentes bebendo, o dono da casa noturna também vai ser preso”, avisou o deputado.

Deputado Delegado Tito Barrichello diz ter preparado as algemas caso o show tenha pornografia explícita. Foto: Reprodução

Deputado vai estar no show

O deputado reforçou que vai estar presente nos shows para acompanhar as apresentações marcadas para o dia 20 de maio. Além disso, adiantou que procurou o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) e vai conversar com o Ministério Público do Paraná (MPPR). “Eu estarei presente no evento, e se houver apresentação pornográfica, vou dar voz de prisão a ela. MC Pipokinha, você vai sair algemada de Curitiba, aqui vigora a lei e a ordem. Vou procurar o Ministério Público para evitar a presença de adolescentes no local. A algema já está pronta MC Pipokinha”, completou Tito.

Polêmicas da MC Pipokinha

Foto: Reprodução/Instagram.

A funkeira tem protagonizado diversas polêmicas ao longo da carreira. A mais recente delas envolveu professores que, segundo ela, não ganham nada de salário. A funkeira criticou os professores e esnobou um cachê de R$ 70 mil por “meia horinha de baile”. A declaração gerou uma repercussão negativa e cancelamentos de participações de Mc Pipokinha em festivais pelo Brasil. Uma professora do Paraná, inclusive, deu um tapa de luva na MC em um post que bombou nacionamente.



