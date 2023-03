Um post feito por uma professora de Guarapuava, na região Sul do Paraná, deu voz a milhares de professores que sentiram ofendidos com as declarações da Mc Pipokinha. Recentemente a funkeira criticou os professores e esnobou um cachê de R$ 70 mil por “meia horinha de baile”. A declaração gerou uma repercussão negativa e cancelamentos de participações de Mc Pipokinha em festivais pelo Brasil.

No Instagram, ao conversar com seguidores, a funkeira comparou o salário da classe ao dela. “Não briga com a sua professora por causa de mim. Tadinha dela, já é professora. Tem que amar muito a profissão, pois ouvir desaforo do filho dos outros? Tem que ter nada pra fazer em casa mesmo”, começou. “Meu baile tá R$ 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco. Ela não ganha nem R$ 5.000”, esnobou Mc Pipokinha na rede social.

Professora responde Mc Pipokinha

Juliana Costa é professora e começou o texto com um caloroso “Querida, Mc Pipokinha”. Na sequência, frases que se encaixaram como uma luva no sentimento de milhares de professores após a deslizada da funkeira ao criticar a categoria, base para todas as profissões.

“Você não imagina o trabalhão que dá educar crianças e jovens! Menina, leva muito mais que meia horinha ensinar, além dos conteúdos básicos da educação, noções como respeito, dignidade, empatia… leva-se horas, aliás, dias para mostrar a meninas que seus corpos lhes pertencem e que não podem ser objetificados, usados. Que elas não podem ser diminuídas, expostas”, disse a professora no post que contava, até a manhã desta terça-feira com mais de 43 mil curtidas e milhares de compartilhamentos.

Apoio de seguidores e ex-alunos

“Texto maravilhoso! Eu como futura professora defendo com unhas e dentes essa classe”, disse uma seguidora nos comentários. “Isso aí Ju, e com orgulho, sou grata por ter sido minha professora e com certeza tem parte de onde estou hoje”, reconheceu uma ex-aluna de Juliana Costa.

Outra aluna agradeceu os ensinamentos e destacou sua profissão graças aos ensinamentos da Prof Ju. “Gratidão por ter sido sua aluna durante anos e hoje ter me tornado médica veterinária, nunca esquecerei de você! Parabéns pela profissional que é, Prof Ju”, disse.

Mc Pipokinha pediu desculpas após repercussão

Na nota, assinada com a assessoria jurídica, Mc Pipokinha diz que as declarações foram tomadas pela emoção e que não tinha vontade de humilhar ninguém.

“A cantora vem formalizar a sua intenção de enfatizar a importância da classe de profissionais da educação que merece ser melhor vista e consequentemente melhor remunerada.”

A nota continua: “Vale ressaltar que a cantora, infelizmente, vem sofrendo inúmeros ataques gratuitos na internet, em razão de ser atuante em questões de emponderamento feminino e por estar em constante crescimento na mídia, e ao ouvir palavras supostamente ditas por outra mulher se expressou de maneira dúbia”, disse.

