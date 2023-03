Um vídeo polêmico postado em uma plataforma para vídeos adultos por meio de assinatura está dando o que falar e repercutindo em âmbito nacional. Aqui no Paraná, o Delegado Matheus Laiola, deputado federal pelo estado, sugeriu a prisão da MC Pipokinha por causa de um vídeo em que ela aparece, segundo ele, envolvida em um crime de maus tratos (zoofilia).

“Pipokinha aparece vestida de lingerie e com animais lambendo suas partes íntimas em vídeos eróticos numa plataforma que cobra por conteúdos exclusivos para fãs. Não podemos normalizar a zoofilia, que é um ato abominável! Acabamos de comunicar a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para que investiguem o crime de maus-tratos (zoofili4) praticado por esta pessoa”, disse o delegado na postagem.

Deputado delegado Matheus Laiola sugere a prisão da Mc Pipokinha por maus tratos. Foto: Arquivo

Segundo ele, para a Polícia Federal foi sugerida “a possibilidade de pedir ao Poder Judiciário a Prisão Preventiva da abusadora.Também entramos em contato com a plataforma digital que veiculou o ato, para retirada imediata do conteúdo. Pipokinha cometeu um crim3 e deverá responder por isso”, finalizou o deputado.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa da Mc Pipokinha.

MC Pipokinha excluída de festival

“Das últimas semanas para cá, diversas declarações controversas mudaram nossa visão sobre a cantora e no dia 06/03 tomamos ciência de suas novas declarações com comportamento desnecessário de ataque a professores […] compactuar e financiar pessoas que se utilizam de personagens para exceder os limites do bom senso não fazem parte da resenha e é por isso que a atração MC Pipokinha não fará mais parte do line-up do nosso evento”, diz a nota.

