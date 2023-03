Depois de ter uma série de shows cancelados após ofender professores, a cantora MC Pipokinha divulgou uma nota na qual pede desculpas por, segundo ela, ter sido interpretada de maneira equivocada por alguns nichos.

No Instagram, ao conversar com seguidores, a funkeira debochou do salário da classe e comparou ao dela. “Não briga com a sua professora por causa de mim. Tadinha dela, já é professora. Tem que amar muito a profissão, pois ouvir desaforo do filho dos outros? Tem que ter nada pra fazer em casa mesmo”, começou. “Meu baile tá R$ 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco. Ela não ganha nem R$ 5.000”, emendou.

Na nota, assinada com a assessoria jurídica dela, diz que as declarações foram tomadas pela emoção e que não tinha vontade de humilhar ninguém.

“A cantora vem formalizar a sua intenção de enfatizar a importância da classe de profissionais da educação que merece ser melhor vista e consequentemente melhor remunerada.”

A nota continua: “Vale ressaltar que a cantora, infelizmente, vem sofrendo inúmeros ataques gratuitos na internet, em razão de ser atuante em questões de emponderamento feminino e por estar em constante crescimento na mídia, e ao ouvir palavras supostamente ditas por outra mulher se expressou de maneira dúbia.”

O comunicado ainda toca no tema de outro vídeo em que Pipokinha aparece com um gato e o animal lambe seu seio. “Houve a propagação equivocada de sexualização com os seus pets, sendo clarividente que não houve a prática de nenhum ato de abuso e/ou maus-tratos”, encerra.

