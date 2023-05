Um acidente em um ponto crítico do bairro Mercês, em Curitiba, envolveu um caminhão de coleta de lixo e um veículo que estava ocupado por um casal de idosos. O acidente foi na manhã desta terça-feira (09) e precisou de várias equipes dos bombeiros. Os idosos foram resgatados em princípio com ferimentos leves.

Segundo testemunhas, o caminhão descia pela Rua Doutor Roberto Barrozo quando, na esquina com a Coronel João Guilherme Guimarães, atingiu o veículo Palio cinza no qual estavam os idosos. Ainda não se sabe o que causou o acidente, mas ali existe uma preferencial.

Com o forte impacto, o carro bateu em outros veículos que estavam estacionados. A porta do motorista depois das colisões não abriu e os bombeiros precisaram arrancar para prestar o atendimento. Quatro viaturas dos bombeiros foram deslocadas ao local do acidente para atendimento.

Idosos pro hospital

Os idosos foram encaminhados a um hospital para melhor avaliação, mas sem risco de morte. O transito na região ficou caótico após a colisão, pois o acesso ao centro e mesmo aos bairros necessitam cruzar pelas ruas afetadas pelo acidente.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Região do perigo

Esta região onde ocorreu o acidente é conhecida por antigas ocorrências. Por lá, em 2020, um muro desabou após um grande temporal. Em 2021, um caminhão do tipo caçamba tombou ao descarregar material de construção. Já em 2022, um caminhão ficou pendurado no muro de um empreendimento quando perdeu os freios e desceu desgovernado. Por sorte houve apenas danos materiais.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!