Um caminhão ficou pendurado no muro de um empreendimento localizado em um “descidão” na rua Roberto Barroso, no bairro Mercês, em Curitiba. O caminhão, do tipo que recolhe caçamba com caliças, estava estacionado acima da via, quando perdeu os freios e desceu desgovernado. Por sorte apenas danos materiais. Ninguém ficou ferido. O local do acidente já registrou algumas ocorrências. Confira abaixo!

Um carro que estava estacionado, sem ninguém dentro, chegou a ser atingido pelo caminhão desgovernado antes de ele bater contra o muro de vidro do local. O caminhão avançou em cima do muro e parou equilibrado na estrutura. O motorista do caminhão permaneceu no local e foi ouvido pelas autoridades de trânsito.

Histórico de BOs

Esta região onde ocorreu o acidente é conhecida por antigas ocorrências. Por lá, em 2020, um muro desabou após um grande temporal. Na época o empreendimento que hoje foi atingido pelo caminhão estava sendo construído.

Ocorrência de 2020 deixou muro no chão após uma forte chuva. Foto: Arquivo/Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Em outro acidente, em 2021, outro caminhão teve que ser resgatado. O veículo do tipo caçamba tombou ao descarregar material de construção.

Caminhão tombou ao trazer material de construção para o prédio que foi atingido pelo caminhão nesta segunda-feira. Foto: Arquivo/ Colaboração/Henrique Rieger

