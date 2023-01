Um idoso, de 84 anos, morreu no estacionamento de um grande supermercado no Água Verde, em Curitiba, na manhã deste domingo (12). Segundo a Polícia Militar (PM), que registrou a ocorrência, o veículo que ele dirigia bateu contra um pilar.

De acordo com o boletim de ocorrência (B.O.), o socorro foi acionado por volta das 11h. A morte foi constatada no local e a batida contra o pilar foi com certa intensidade. O B.O. informa que o supermercado fica na Avenida República Argentina, altura do número 900.

Até por volta das 14h30, informações sobre o que pode ter causado o cidente ainda não haviam sido divulgadas e nem a identificação da vítima. A Polícia Civil deve investigar se a causa da morte foi a pancada contra o pilar ou outro problema de saúde anterior.