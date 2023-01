Um acidente no Contorno Sul envolvendo um carro e um caminhão deixou uma mulher de 38 anos gravemente ferida no início da tarde desta sexta-feira (09). O veículo, um Fiat Cult, bateu contra a traseira do caminhão e caiu na valeta da rodovia, logo em seguida.

A colisão aconteceu próximo a Volvo, na Cidade Industrial de Curitiba. Durante o acidente, chovia muito no local. A vítima, que dirigia o Fiat Cult, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para um hospital de Curitiba.