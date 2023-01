A forte chuva de granizo e com rajadas de vento que atingiu Curitiba e região metropolitana nesta tarde de sexta-feira (09) fez 130 mil unidades consumidoras ficarem sem luz e perder de ver a disputa entre Brasil x Croácia. O time de Tite, pentacampeão, perdeu na disputa por pênaltis.

LEIA TAMBÉM:

>> Temporal em Curitiba! Calorão dá lugar a temporal com ventos fortes e granizo

>> Curitiba chama para vacinação com 4ª dose contra covid-19 nascidos entre 1993 e 1995

Somente em Curitiba, 90 mil clientes estão sem energia. A ventania derrubou diversas árvores sobre a rede de energia. Os bairros mais afetados foram Ecoville, CIC, Tarumã, Bacacheri, Santa Cândida e Boa Vista. A Copel está com 153 equipes em campo realizando manutenção da rede.

Cerca de 130 mil unidades consumidoras chegaram a ficar energia em Curitiba e RMC por causa dos estragos causados pela ventania. Por volta das 17 horas, o número de clientes sem fornecimento de luz diminuiu para 108 mil, segundo a Copel.

A companhia informa que já está atuando para restabelecer o fornecimento de energia por meio do Centro de Operações e com equipes nas ruas.

Atualização das 19 horas:

A Copel informa que 56 mil clientes estão com fornecimento de energia elétrica interrompido em Curitiba e Região Metropolitana em função do temporal acompanhado de fortes ventos, no meio da tarde desta sexta. Destes, 51 mil unidades consumidoras são de Curitiba. A ventania derrubou diversas árvores sobre a rede de energia. Os bairros mais afetados foram Ecoville, CIC, Tarumã, Bacacheri, Santa Cândida e Boa Vista.

Forte chuva de granizo

Curitiba foi atingida, no começo da tarde desta sexta-feira (9) por um forte temporal. Assim que o tempo regulamentar da partida entre Brasil e Croácia começou, pelas quartas de final da Copa do Mundo acabou, tempo fechou em Curitiba e a chuva forte chegou acompanhada de ventos e granizo.

A chuva na capital paranaense atingiu vários bairros, principalmente o Bacacheri, Bairro Alto, Capão da Imbuia, Boa Vista e Santa Cândida. Há também registro de granizo na região central. No bairro Bacacheri, o Rio Bacacheri transbordou.