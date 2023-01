Curitiba e região metropolitana foram atingidas, no começo da tarde desta sexta-feira (9), por um forte temporal. Assim que o tempo regulamentar da partida entre Brasil e Croácia começou, pelas quartas de final da Copa do Mundo acabou, tempo fechou em Curitiba e a chuva forte chegou acompanhada de ventos e granizo.

LEIA TAMBÉM – Ruas de Curitiba terão sentido único a partir de segunda-feira; saiba em qual bairro

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Curitiba e grande parte do Paraná estão sob alerta laranja de temporal. A chuva na capital paranaense atingiu vários bairros, principalmente o Bacacheri, Bairro Alto, Capão da Imbuia, Boa Vista e Santa Cândida. Há também registro de granizo na região central. No bairro Bacacheri, o Rio Bacacheri transbordou.

A forte chuva de granizo também fez 104 mil unidades consumidoras ficarem sem luz e perderem de ver a disputa entre Brasil x Croácia, partida que eliminou o Brasil da Copa do Mundo do Catar.

Alerta laranja

De acordo com o Inmet, com o alerta laranja há chances de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

LEIA AINDA – Período entre pós-eleições e fim de ano “bombam” com pacotes polêmicos nas assembleias

Risco de tempestades

A temperatura máxima chegou aos 30,5°C em Curitiba, nesta sexta-feira. De acordo com o Simepar, nesta época do ano, quando há previsão de chuvas e esquenta muito, sempre há risco de tempestades.

“A maior dificuldade é saber onde a chuva vai ser forte. Hoje uma linha de instabilidade se formou perto da serra do mar e avançou pela RMC, provocando várias tempestades, com granizo, com chuva de 56,6 mm até as 15h30 e ventos 70,9 km/h”, explicou o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, com dados de chuva e vento da estação do Jardim das Américas.

Veja imagens do temporal desta sexta-feira

Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná Foto: Colaboração Chuva com granizo no Bairro Alto, em Curitiba. Foto: colaboração.

Fotos: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná e Colaboração