Com as altas temperaturas do verão, cresce também a preocupação com a dengue, doença que vem registrando aumento de casos em todo o país.

De acordo com o último boletim do município, foram registrados 208 casos de dengue em janeiro de 2024 em Curitiba. Do total, 23 são autóctones, ou seja, a contaminação ocorreu na cidade. Os outros 185 foram importados.

O número é oito vezes maior na comparação com janeiro de 2023, quando foram registrados 25 casos, todos importados. O ano passado inteiro teve 35 casos autóctones. Agora, em apenas um mês, o município contabiliza mais da metade das contaminações locais do ano anterior.

A Prefeitura de Curitiba mantém alerta constante, durante todo o ano, para evitar a circulação do mosquito Aedes aegypti e realiza diversas ações e mutirões. Manter o mosquito longe dos quintais e evitar a dengue, porém, requer também a responsabilidade e contribuição de toda a população.

