Deputado Renato Freitas (PT) é retirado de voo e revistado pela Polícia Federal

O deputado estadual Renato Freitas (PT) foi retirado de voo e revistado pela Polícia Federal antes de embarcar de Foz do Iguaçu para Londrina, na região Norte do Paraná. Indignado, o deputado postou um vídeo nas redes sociais mostrando toda a ação da Polícia Federal.

Antes da revista, um agente da polícia pergunta se Freitas sabe como funciona o procedimento. O deputado então diz que não sabe e pede para o agente explicar. “É aleatório. Uma certa contagem de pessoas é passado pela revista”, diz o policial. Assista ao vídeo da ação logo abaixo:

LEIA TAMBÉM:

>> Castigada por ressacas, praia de Matinhos ganha paisagismo e “renasce” mais bela

>> Motoristas de aplicativo ameaçam greve em todo o país. Entenda o motivo

Ao postar o vídeo nas redes sociais, o deputado escreveu: “Espero que, ao contrário desse sorteio no Aeroporto de Foz do Iguaçu, eu não seja escolhido aleatoriamente de novo, kkkkk Mega-Sena que é bom nada, só sorteio ruim kkkk”.

Renato Freitas, depois de passar pela revista, diz no vídeo: “bando de racistas ignorantes. Tudo certo? Tirando o fato de ser humilhado. Todo mundo passa por isso? Quantas pessoas desse voo saíram no meio do voo escoltado pela Polícia Federal para ser revistado?”, questiona o deputado aos passageiros.

A reportagem da Tribuna do Paraná aguarda retorno da Polícia Federal do Paraná para esclarecer o fato.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!