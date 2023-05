Diferente do que acreditamos há séculos, a água não é a bebida que mais hidrata o corpo humano. Pelo menos é o que garante um estudo realizado na St. Andrews University, da Escócia. Os pesquisadores compararam os efeitos que 13 bebidas têm no nosso corpo quando falamos em mantê-lo hidratado, e o leite foi o “vencedor” do estudo.

+ Leia mais: Castigada por ressacas, praia de Matinhos ganha paisagismo e “renasce” mais bela

Segundo matéria divulgada pela CBS News, apesar de a água (como ou sem gás) serem ótimas bebidas para hidratação, o leite se saiu melhor pois contém alguma quantidade de açucares e gordura. Elas ajudam a retardar o esvaziamento do líquido no estômago, mantendo o corpo hidratado por mais tempo.

“Este estudo nos diz muito do que já sabíamos: eletrólitos – como sódio e potássio – contribuem para uma melhor hidratação, enquanto as calorias das bebidas resultam em esvaziamento gástrico mais lento e, portanto, liberação mais lenta da micção”, afirmou a nutricionista Melissa Majumdar

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!