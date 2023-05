Nova edição do Festival da Batata Frita acontece entre os dias 16 e 22 de maio, no Garden HamBargueria. A quinta edição do evento conta com oito opções de porções, a um preço fixo de R$17,90, além da promoção de milk-shakes (300ml), vendidos também pelo mesmo valor.

LEIA MAIS – Dia do Torresmo deve fritar 15 toneladas de porco em Curitiba

As opções salgadas são: Batata frita Lemon Pepper (batata temperada com sal, lemon pepper, acompanhada com maionese); Batata frita hot-dog (batata coberta com vina, batata palha e catupiry); Batata frita pizza (batata coberta com queijo, presunto e orégano); Batata frita nordestina (batata frita coberta com carne seca, cheiro verde e queijo); e Batata frita mexicana (batata frita coberta com carne e queijo).

LEIA AINDA – Primeiro show de Mc Pipokinha em Curitiba é cancelado após polêmica com deputado

Entre as opções doces, serão servidas: a Batata frita Romeue Julieta (batata frita acompanhada com molho de queijo e creme de goiabada); Batata frita com paçoca e leite condensado (batata coberta com leite condensado e paçoquinha); e a Batata frita com creme de avelã e ninho (batata frita coberta com creme de avelã).

O Garden HamBargueria fica localizado no Largo da Ordem de segunda a quinta-feira das 17h à 00h, sextas-feiras das 17h às 01h, sábados das 12h à 01h e domingos das 10h às 23h.

Serviço

Festival da Batata Frita

Data: de 16 a 22 de maio.

Horário: de segunda a quinta-feira das 17h à 00h, sextas-feiras das 17h às 01h, sábados das 12h à 01h e domingos das 10h às 23h.

Local: Av. Jaime Reis, 22 – São Francisco.

Contato: (41) 3121-2730 @gardencwb

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!