No sábado, dia 04 de maio, a Socorro aos Necessitados promoverá seu tradicional Bazar Solidário de Dia das Mães. As peças serão vendidas a R$ 2,00, R$ 5,00 e R$ 10,00. E toda a renda será em prol da manutenção do Lar dos Idosos Recanto do Tarumã.

O horário de atendimento será das 9h30 às 16h30, na Rua Konrad Adenauer, 576, no bairro Tarumã, em Curitiba (PR).

“Essa edição especial do bazar já é esperada pela comunidade que quer encontrar um presente com valor em conta, sem deixar passar a data em branco. Nossa equipe de voluntários faz uma seleção voltada a presentear as mães, com itens de vestuário, calçados, acessórios, cosméticos, entre outros”, afirma Rui Alexandre Sabatke Gutierrez, Presidente da Socorro aos Necessitados.

Quem tiver itens para doar, inclusive lojistas com coleções antigas, é só entregar na sede da instituição, localizada na Rua Konrad Adenauer, 576, no bairro Tarumã, em Curitiba, todos os dias, das 7h às 19h. Para mais informações, entre em contato pelos telefones (41) 3266-3813 ou (41) 98898-2384 (WhatsApp), ou pelo e-mail marketing@socorroaosnecessitados.org.br.

A Socorro aos Necessitados agradece antecipadamente por qualquer apoio e solidariedade. Para mais detalhes sobre a Instituição e suas atividades, visite www.socorroaosnecessitados.org.br.

