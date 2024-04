Shopping reúne grandes nomes da moda para evento exclusivo no Batel

A moda é celebrada a partir das visões de mundo dos seus criadores. Dessa maneira, o Pátio Batel Fashion Walk (PBFW) foi consolidado através dos anos, trazendo diferentes pontos de vista em um showcase de marcas locais, nacionais e internacionais. Para ampliar a discussão em torno do universo fashion, o shopping realiza, entre os dias 24 e 25 de abril o primeiro PBFW Edição Talks: evento focado em trazer conteúdo de moda.

A novidade, como diz o nome, é uma extensão do já conhecido e consolidado PFBW, e reúne grandes nomes da indústria da moda no Brasil. “A moda é um dos pilares do Pátio Batel. Com o sucesso que tivemos no retorno do PBFW no último ano, criar uma ampliação dele – agora em formato de talks – tem o objetivo de complementar a grade de eventos no pilar de moda no primeiro semestre”, conta Camila Seleme Fleischfresser, head de marketing do Pátio Batel.

Os temas da programação são variados, comenta Camila, justamente para contemplar abordagens relevantes dentro do tema. “O PBFW Talks é um evento amplo recomendado para todos os entusiastas do mundo da moda. Estamos trazendo alguns dos nomes que movimentam o setor no Brasil, em dois dias muito especiais”, comenta.

Grandes nomes da moda já confirmados

Com uma programação de dois dias, a novidade já tem a presença confirmada de Alice Ferraz, CEO do Fhits; Mica Rocha, influenciadora e empresária; Luanna Toniolo, especialista em moda sustentável e CEO da TROC; Fiorella Mattheis (participação on-line), modelo, apresentadora, atriz e fundadora da marca Gringa; Mariana Santiloni, Manager of Customer Experience Latin America & Trend Specialist na WGSN em LATAM; Augusto Mariotti e Camila Yahn, curadores do site FFW; Dani Gontijo, country manager da Louis Vuitton; e Maria Dolores, designer de joias.

O PBFW Edição Talks tem início a partir das 18h, no átrio do Piso L1. A expectativa é receber 300 pessoas por dia. Os ingressos já estão à venda pelo site do Pátio Batel, podendo ser adquiridos por dia.

Confira a programação completa

Quarta-feira (24):

Alice Ferraz: “Quiet Luxury: A era do luxo discreto”;

Fiorella Mattheis (on-line) e Luanna Toniolo sob mediação de Lais Machado: “A versatilidade de um closet circular e inteligente”;

Augusto Mariotti e Camila Yahn, do FFW: “comunicação na moda em tempos de inteligência artificial”.

Quinta-feira (25):

Mica Rocha, Maria Dolores e Pedro Mafra: “Acessórios como indicadores de estilo”;

Mariana Santiloni, do WGSN: “Novas perspectivas sobre tendências”;

Dani Gontijo e Alice Ferraz: “O novo significado da palavra luxo”.

Serviço

PBFW – Edição Talks

24 e 25 de abril, a partir das 18h

Ingressos: R$ 120 por dia

Onde comprar: patiobatel.com.br/pbfwtalks

Endereço: Pátio Batel – Av. do Batel, 1868 – Batel – Átrio do Piso L1

