A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) chancelou, na manhã desta segunda-feira (22), a autorização legislativa à venda de dois lotes públicos localizados no bairro Uberaba. Os terrenos somam 1.757,59 m² e não poderão ser arrematados por menos de R$ 1,17 milhão, conforme os laudos da Comissão de Avaliação de Imóveis (CAI), da Prefeitura de Curitiba.

A análise da mensagem em redação final foi unânime, com o voto “sim” de 29 vereadores. Espécie de terceira votação pelo plenário, o trâmite é necessário pela aprovação de uma emenda em segundo turno, na semana passada. Com o ajuste, o texto deixou claro que, se extrapolado o prazo legal de um ano, a CAI deverá atualizar os laudos de avaliação (005.00018.2023).

O lance mínimo para o primeiro lote deverá ser de R$ 254 mil. Lateral à rua Francisco Konfidera, ele tem formato triangular e área total de 308,92 m². O segundo terreno, com área de 1.448,67 m², foi precificado em R$ 916 mil. Ele fica na rua Alberto Pasqualini e possui formato irregular. A manifestação de interesse na compra foi protocolada, em 2014, pelo cidadão Roni Santana. O leilão é necessário devido às características dos imóveis, descartando-se a venda direta.

