A jovem cantora Ana Castela, uma das principais vozes femininas da música sertaneja na atualidade é apenas uma das grandes atrações da 15ª edição do Curitiba Country Festival. Realizado em dois dias (sábado, 25 de maio) e domingo (26) no Expotrade, localizado em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, o evento reúne grandes nomes da música.

Ainda no primeiro dia os espectadores poderão curtir os shows de Luan Santana, Luan Pereira, Leo Santana, Hugo Pena e Gabriel, Matheus e Kauan e Bruno Rosa. No segundo dia do Country Festival se apresentam Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, Victor & Leo, Simone Mendes, Gustavo Mioto, EME e Hugo & Vitor.

+ Leia mais: Novo shopping na RMC; mega empreendimento terá mais de 60 lojas

O festival é um dos maiores do tipo no Brasil, Quem for ao Expotrade poderá prestigiar dois reencontros que prometem emocionar os fãs. As duplas Hugo PeNa & Gabriel e Victor & Leo, após anos separados, retomaram suas parcerias no ano passado e voltam a cantor juntos pelo Brasil.

Os shows começam às 14h.

Ingressos

Os ingressos custam a partir de R$69,00 (em até 12x) e estão à venda pelo site curitibacountryfestival.uhuu.com e pontos autorizados. Além da diversidade musical, o festival se destaca pela tradicional infraestrutura de alto padrão e conforto ao público.

O Expotrade oferecerá três diferentes espaços para curtir o evento:

Backstage: open bar, open food, visão privilegiada do palco, banheiro exclusivos, lounges de descanso, entrada exclusiva para o setor backstage e salão de beleza. R$ 416,50 (mais taxas)

Camarote: open bar, visão privilegiada do palco, banheiros exclusivos, lounges de descanso, praça de alimentação e entrada exclusiva para o setor camarote. A partir de R$ 234,50 (mais taxas)

Arena vip: formato pista, em pé e com amplo espaço, banheiros exclusivos e bares (alimentação e bebidas à venda). Ingressos a partir de R$ 69 (mais taxas).

Também são vendidos passaportes que valem para os dois dias de evento. Os valores são R$ 170 (mais tx), R$ 590 (mais tx) e R$ 1100 (mais tx). Ponto de venda com taxa de serviço: Bilheteria do Shopping Crystal, 2º Piso. Rua Comendador Araújo, nº. 731 • Quiosque no Piso L2 – Batel.

+ Veja mais: Pesquisa eleitoral em Curitiba: cinco pré-candidatos estão empatados

Realizado desde 2007, o Curitiba Country Festival tem o importante papel de fomentar e enaltecer a cultura sertaneja na região, movimentando diversos setores da economia local, gerando empregos diretos e indiretos, e proporcionando uma opção de entretenimento de qualidade para um público fiel e eclético.

Você conhece! Empresa familiar de Guaratuba fatura R$ 9 milhões com única máquina Teste seu conhecimento QUIZ: você sabe quem são os vereadores e vereadoras de Curitiba? Veja como garantir a sua! Mudas de árvores de graça em Curitiba: tem pitanga, jabuticaba, ipê e até pau-brasil



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna