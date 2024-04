Jeep Compass 2025: mais desempenho, segurança e garantia total de 5 anos

A Jeep apresentou o Compass 2025, referência da marca no mercado brasileiro, SUV médio mais tecnológico produzido no país e um dos únicos a oferecer tração 4×4 no segmento: ele continua sendo o Jeep Compass que você conhece. A novidade é que, agora, seus atributos estão sendo elevados a um novo patamar. Ele chega com sete versões, com preços que vão de R$ 179.990 a R$ 279.990.

E não é para menos, já que a linha 2025 do modelo chega com ainda mais itens de série em todas as versões, além de performance, segurança e até versões inéditas para uma oferta ainda mais completa e imbatível, com um posicionamento de preços ainda mais competitivo. Tudo isso para consolidar ainda mais a liderança do Jeep Compass em seu segmento no mercado brasileiro.

Para começar, o Compass agrega à gama novas versões equipadas com o novo motor Hurricane 2.0 turbo de 272 cv, que se traduz da maneira mais literal possível: um verdadeiro “furacão” em termos de potência e torque (os maiores da categoria entre os modelos produzidos no Brasil). Sem sombra de dúvidas, garantia de fôlego de sobra para quem busca performance em níveis superiores.

O novo powertrain chega acompanhado de um câmbio automático de nove velocidades e da Tração 4×4 Jeep Active Drive Low, sistema que dispõe de seletor de terrenos, de eixo traseiro totalmente desconectável e do Power Transfer Unit (PTU) – para máxima eficiência de combustível e engates instantâneos quando a performance 4×4 é necessária. Além disso, foram realizados ajustes de suspensão especialmente para essa motorização, para garantir um desempenho incomparável e a máxima capacidade em qualquer tipo de situação fora de estrada.

Outra novidade de peso é que a linha 2025 do SUV médio da Jeep passa a oferecer ADAS nível 2 com a adição do ADA (Assistente ativo de direção). É a combinação do uso do Lane Centering e do ACC. Essa combinação permite que o carro faça curvas de forma autônoma em vias sinalizadas enquanto mantém a velocidade pré-definida. Além dessa novidade, desenvolvida localmente pelas equipes de engenharia, todos os demais recursos ADAS que já eram oferecidos aos clientes foram recalibrados, considerando sempre as condições de rodagem nas ruas e estradas brasileiras.

Por falar em disponibilidade de recursos, cabe mencionar que a linha 2025 do Compass está muito bem recheada: há, por exemplo, sistema de áudio Premium Beats, plataforma de serviços conectados Adventure Intelligence Plus com Alexa in-vehicle, porta-malas automático com sensor de presença e bancos elétricos para motorista e passageiro, entre muitos outros.

Mas as novidades não se concentram “apenas” no conteúdo, afinal, beleza também é fundamental. E no caso do Compass, o estilo já muito bem definido (e sucesso no mercado) ganha toques de frescor com a adoção de nova grade dianteira, novas rodas com desenhos exclusivos com opções de 18” e 19” com tecnologia Seal Inside® e, ainda, maior disponibilidade do “painted lowers”, a pintura das partes plásticas da carroceria que já fazia sucesso no Série S.

O pacote de mudanças passa também pela gama, que ganha uma nova composição para não somente atender a demanda do mercado, mas ficar de fato ainda mais próxima dos desejos mais particulares de cada perfil de consumidor. A resposta da marca a esse anseio do público é um leque ainda mais amplo de versões, uma oferta realmente completa, que inclui o lançamento oficial da linha Blackhawk no país, que corresponde à máxima representatividade da performance e esportividade Jeep.

Bússola do sucesso – o Jeep Compass mudou o mercado de SUVs e se tornou, muito rapidamente, uma referência entre os utilitários esportivos de médio porte. Não por acaso é um fenômeno de vendas, mesmo posicionado em um dos mais concorridos segmentos do mercado brasileiro, com números que o colocaram na posição de líder do segmento nos últimos sete anos.

Jeep Compass, o mais rápido da sua categoria produzido no Brasil

O Jeep Compass 2025 passa a atender também como “mais rápido da categoria” entre os produzidos no Brasil, status esse garantido pela adoção do novo motor Hurricane 2.0 turbo. São 272 CV de potência e 400 Nm (40,1 kgfm) de torque gerados pelo propulsor 2 litros de quatro cilindros em linha a gasolina, que permite ao modelo acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 6,3 segundos e a velocidade máxima é 228 km/h.

O motor Hurricane é todo feito de alumínio e conta com injeção direta e duplo comando variável de válvulas, além de turbocompressor twin-scroll de baixa inércia, válvula de alívio eletrônica e recirculação refrigerada dos gases de escapamento.

Para lidar com toda a força desse motor, o sistema de transmissão é do mais alto nível, automática de nove marchas, com possibilidade de trocas manuais pelo volante ou alavanca. Atrelado ao motor Hurricane está também o sistema de Tração 4×4 Jeep Active Drive Low, que apresenta o eixo traseiro e a unidade de transferência de força (PTU) totalmente desconectáveis. Isso permite um alívio na transmissão quando a tração nas quatro rodas não é necessária, gerando economia de combustível – quando a tração 4×4 se faz necessária, ela é acionada instantaneamente.

O sistema de tração conta, ainda, com um seletor de terrenos pelo qual o condutor tem à disposição os modos:

Auto/Standard – detecta automaticamente a necessidade de acionamento da tração 4×4.

Snow – para utilização em terrenos de baixa aderência, como por exemplo grama molhada. Quando selecionado, esse modo permite:

– Arranque em 2ª marcha;

– Modo 4×4 Full Time para minimizar a tendência em sair de traseira e maximizar a tração, dividindo-a igualmente entre os eixos dianteiro e traseiro;

– Controle do torque eletronicamente.

Sand/Mud – apresenta calibração do acelerador otimizada para a performance em areia e lama. Permite:

– Trocas de marchas em rotações mais altas;

– Modo 4×4 Full Time para maximizar a tração reduzida e possibilitar maior deslizamento das rodas.

E o Jeep Compass consegue unir o melhor entre a capacidade e conforto. Importante diferencial no segmento, seu sistema de suspensão é independente nas quatro rodas. Essa suspensão faz com que as rodas operem de forma independente, proporcionando maior estabilidade. Sua principal vantagem é o fato de permitir grande controle das forças que atuam nas rodas no sentido longitudinal (acelerações e freadas), vertical (desnivelamentos do piso) e na rolagem da carroceria (curvas). O resultado não pode ser visto, e sim sentido – especialmente pelos passageiros acomodados no banco de trás, que experimentam um rodar extremamente confortável. E tudo isso foi desenvolvido pelas equipes de engenharia com base nas características de rodagem do nosso país.

Máxima expressão da esportividade Jeep, linha Blackhawk chega ao país

Inédita e grande estrela da linha 2025 do Jeep Compass, a versão Blackhawk é muito mais do que uma configuração adicional: ela representa a estreia da linha esportiva da Jeep no Brasil.

Posicionada no topo da gama, a versão Blackhawk recebe o novo motor Hurricane 2.0 turbo e traz elementos exclusivos de design. Para começar, ela se diferencia por apresentar tratamento escurecido em diversos pontos, como grade frontal, logotipos e rodas – que, aliás, são de 19 polegadas em liga leve, e as únicas a contar com pinças de freio na cor vermelha, entregando uma dose extra de esportividade ao visual.

Aqui, para-lamas e saias laterais são na cor da carroceria, também reforçando o caráter esportivo da versão. O conceito escurecido é replicado no interior do veículo, que traz revestimento do teto na cor preta. Com exclusivo acabamento em couro e suede, os bancos ainda são elétricos, tanto para motorista como passageiro, o que reflete em mais praticidade ao dirigir, e mais conforto para quem vai de carona.

E há exclusividade também entre as funcionalidades: o porta-malas tem abertura e fechamento eletrônicos e possui sensor de presença, um recurso extremamente útil nas mais variadas situações do dia a dia em que o usuário está com as mãos carregadas. Com ele, basta movimentar o pé por baixo do para-choque traseiro para que o sensor detecte a presença e acione o sistema de abertura ou fechamento de forma automática.

O recurso batizado de “performance pages” é mais um particular desta versão. Por meio dele o condutor tem acesso a uma série de dados da pista direto na tela do painel digital, como Força G, pressão na turbina, percentual de utilização da potência e torque, velocímetro (digital ou analógico) e conta-giros do motor.

Motor T270, o melhor motor Turbo Flex fabricado no Brasil

As versões Sport, Longitude, Limited e Série S recebem o já conhecido motor T270 Turbo Flex, que apresenta maior potência e torque da categoria. O propulsor gera 185 CV de potência e 270 Nm de torque, e trabalha associado a um câmbio automático de seis velocidades.

A ele está atrelado o Jeep Traction Control +, um sistema de controle de tração que atua em situações em que o veículo se encontra com uma das rodas em baixa aderência com o solo, aplicando torque de frenagem na roda que está escorregando e transferindo, pelo diferencial, o torque para outra roda em contato com o piso. Para habilitar o sistema basta que o condutor pressione a tecla ASR OFF.

Motor TD350 Turbo Diesel, um diferencial no segmento

Com 170 cv de potência e 350 Nm de torque, o motor TD350 Turbo Diesel se mantém como um diferencial de escolha dos clientes do Compass. O motor TD350 mantém seu baixo consumo de combustível (10,3 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada) e ótima autonomia com tanque de 60 litros.

A versão Limited com o motor TD350 Turbo Diesel possui sistema de tração 4×4 Jeep Active Drive Low e câmbio automático de nove velocidades com paddle shift que permite a troca de marchas pela borboleta no volante. Ainda traz seletor de terrenos, que permite distribuir o torque de forma seletiva entre os eixos da forma mais adequada para as condições de aderência do piso trafegado, e HDC (Hill Descent Control), que auxilia o motorista em descidas íngremes durante percursos off-road. (Fotos: Jeep do Brasil/Divulgação).