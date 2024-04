Creche pra chinês em Curitiba? Prefeitura inaugura 236º CMEI

Com capacidade de atendimento para 172 crianças, Curitiba ganhou na última sexta-feira (19) o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Liu Kai, no bairro Santa Quitéria. Este é o 236º CMEI da rede municipal de ensino. A estrutura anteriormente abrigava a Associação Cultural Chinesa do Paraná e tem uma arquitetura que lembra construções da China.

O novo CMEI conta com oito salas de atendimento (dois berçários, quatro maternais e duas salas de pré-escola, além de espaços administrativos). O investimento da Prefeitura na adaptação da unidade foi de R$ 951,8 mil. A entrega foi feita pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca.

“Neste novo CMEI, que é exemplo da presença oriental, os curitibinhas terão acesso a uma educação inovadora em nossa cidade educadora. Agora temos um pagode chinês para chamar de nosso”, disse o prefeito.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, lembrou que, desde 2017, o atendimento na educação infantil foi ampliado para 56 mil crianças, 14 mil a mais que no início da gestão.

No CMEI, chegaram professoras chamadas pelo último concurso público. A professora Raiane de Souza, de Alagoas, disse que o sonho do seu pai era que ela se tornasse professora. “Comecei a trabalhar na educação infantil, me apaixonei e aqui estou”, contou Raiane.

Isso traz tranquilidade para as famílias. É o caso de Laureane Martins, mãe do Mateo (berçário). Ela conseguiu a vaga do filho há uma semana e está feliz. “Eu trabalho e preciso que ele fique bem-cuidado”, disse Laureane.

O patrono

O professor Liu Kai nasceu na província de Hunan, China, em 1931. Mudou-se para o Brasil com sua família no início dos anos 50, fixou residência em Curitiba e se naturalizou brasileiro.

Professor titular e emérito da Universidade Federal do Paraná, fez carreira acadêmica como professor de Física e Química nos cursos de graduação e pós-graduação em renomadas universidades.

