Prefeitos de Curitiba: relembre quem já esteve no cargo, desde 1997

Linha do tempo

Entre eleições e reeleições, Curitiba teve cinco homens no comando da prefeitura nos últimos 27 anos. Essa breve linha do tempo começa com Cassio Taniguchi – prefeito da capital paranaense a partir de 1997, se estendendo até Rafael Greca, o atual administrador da cidade.

Um fato curioso sobre essa lista é que três políticos foram reeleitos para um segundo mandato. Mas o que será que cada um desses nomes fez na cidade?

Confira mais informações sobre os últimos prefeitos de Curitiba a seguir:

Cassio Taniguchi

Foto: arquivo.

Pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Cassio Taniguchi entrou na Prefeitura de Curitiba em 1997 e seguiu até 2000. Nas eleições seguintes migrou para o Partido Republicano Fluminense (PRF) e foi reeleito, permanecendo no poder até 2004.

Engenheiro de Eletrônica formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), antes de ser prefeito, Taniguchi foi Diretor Presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs) e Presidente de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC).

A gestão de Taniguchi foi marcada pela tentativa de desenvolver Curitiba, com a montagem de diversos planos pelo IPPUC, como “Curitiba, Planejamento um processo permanente”, que tinha a intenção de recuperar a história da institucionalização do planejamento urbano do município.

Outra iniciativa lançada foi o Plano 1000 previa a pavimentação de mil quilômetros de ruas em Curitiba. Durante a gestão Taniguchi tentou terceirizar algumas creches da cidade, mas não teve sucesso.

Mais tarde, em 2010, foi condenado por ato de improbidade administrativa referente ao exercício dos mandatos de 1997-2000 e 2001-2004. A situação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR).

Beto Richa

Foto: Aniele Nascimento (Arquivo)

Filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Carlos Alberto Richa foi prefeito de Curitiba entre 2005 e 2008 e reeleito para o segundo mandato. No entanto, permaneceu na prefeitura somente nos anos de 2009 e 2010, pois deixou a cadeira para disputar o cargo de governador do Paraná.

Formado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Richa conquistou a confiança dos curitibanos, visto que foi reeleito prefeito de Curitiba com 77,27% dos votos válidos, recorde nas eleições municipais.

De acordo com informações da Casa Civil do Paraná, no segundo mandato Beto Richa direcionou 70% das receitas orçamentárias para os bairros de Curitiba com os menores indicadores de desenvolvimento humano. Também criou a Secretaria Municipal Antidrogas e os Contratos de Gestão, voltado para o cumprimento de metas das equipes administrativas. A saga da Linha Verde também começou na gestão Richa. Ele entregou a conclusão da primeira etapa da obra.

Luciano Ducci

Foto: reprodução / TV Câmara.

Dando continuidade ao mandato de Beto Richa, Luciano Ducci foi prefeito de Curitiba entre os anos de 2010 e 2012. Formado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) é filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Como prefeito, Ducci implantou cerca de nove mil vagas na Educação Infantil e destacou o Hospital do Idoso como referência no atendimento de idosos. Também criou conjunto de obras de mobilidade urbana e o projeto do Metrô Curitibano. Durante a gestão de Ducci o aterro sanitário da Caximba foi fechado e um novo aterro, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba foi licitado.

Nesses anos também aconteceu a primeira licitação do transporte coletivo de Curitiba. Vivendo um pouco na sombra de Beto Richa, Ducci não chegou a disputar o 2º turno das eleições de 2012.

Gustavo Bonato Fruet

Foto: Antonio More / arquivo Gazeta do Povo.

Filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), Gustavo Fruet foi o prefeito de Curitiba entre 2013 e 2016. Assim como Ducci, não foi reeleito para o segundo mandato. É formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Conforme avaliação da própria prefeitura em 2016, Fruet investiu em inovação social, com o objetivo de deixar Curitiba mais inclusiva e solidária. Na sua gestão foi criado o Equidade na Educação, que focou em 48 escolas municipais onde o ensino apresentava maiores problemas. O programa contribuiu para que Curitiba elevasse o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

Também foi criada as salas de acolhimento para crianças nos Centros Regionais de Educação de Jovens e Adultos. No trânsito, a gestão de Fruet foi responsável por criar as Vias Calmas e Área Calma, locais em que a velocidade máxima permitida não passa dos 40 km/h.

Também foi desenvolvido o projeto Ônibus Acesso para transportar pessoas com deficiência de casa para consultas e exames.

Rafael Valdomiro Greca de Macedo

Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Por fim, o último nome na lista é de Rafael Greca, prefeito eleito para a gestão de 2017 a 2020 pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN) e reeleito até 2024 pelo Democratas (DEM). Greca é formado em Economia e Engenharia Civil – Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Uma das criações do primeiro mandato de Greca foi o Plano de Recuperação de Curitiba. De acordo com a administração municipal atual, em 2017, Curitiba vivia uma situação fiscal precária. Faltavam R$ 2,19 bilhões para fechar as contas e o município acumulava dívida de R$ 1,2 bilhão. Ao final de 2020, as contas foram equilibradas e a dívida paga.

Nesse período também foi criado um fundo de anticrise, iniciativa inédia no Brasil e que permitiu a destinação de recursos para situações de emergência, como a pandemia da covid-19.

Asfalto também é um destaque da gestão Greca. No primeiro mandato, foram asfaltados 436,7 km de vias públicas de Curitiba. Essa já era uma promessa do política durante a campanha de 2016.

A prefeitura também criou ou revitalizou espaços para a prática de esportes na cidade, como os Clubes da Gente, Centros de Iniciação Esportiva e o Centro de Esporte e Lazer Afonso Botelho.

