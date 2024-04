Peugeot apresenta em detalhes o novo E-5008

O novo Peugeot E-5008 estabelece uma nova referência como o único SUV 100% elétrico que oferece um espaço interno excepcional para até 7 passageiros e uma autonomia elétrica de até 660 km. Beneficiando-se da plataforma STLA Medium e de uma bateria “made in France”, o E-5008 atende às necessidades dos clientes que procuram um SUV grande com um design assertivo, um interior acolhedor e um desempenho elétrico eficiente.

O veículo reúne três conceitos que já fazem parte do DNA da Marca do Leão:

Allure: Um design que combina o dinamismo de um verdadeiro SUV com o refinamento de um modelo do segmento superior;

Emotion: Um I-Cockpit panorâmico® espetacular e um interior acolhedor de alta tecnologia;

Excellence: Um SUV exclusivo, produzido na França, com 7 lugares e uma autonomia elétrica de até 660 km.

O novo Peugeot E-5008 demonstra a flexibilidade da plataforma Stellantis STLA Medium, sendo a primeira utilização em uma configuração alongada. A distância entre eixos de 2,90 m é particularmente generosa, beneficiando o espaço para os passageiros, dentro de um comprimento total de 4,79 m.

A inovadora plataforma STLA Medium foi projetada para oferecer o melhor desempenho da categoria nos critérios que mais interessam aos clientes: autonomia (até 660 km), tempo de recarga (20% a 80% em 30 minutos), prazer de dirigir, desempenho, eficiência e serviços conectados.

O novo Peugeot E-5008 será produzido exclusivamente na fábrica de Sochaux e equipado com baterias ACC fabricadas na Gigafactory, em Douvrin, na França.

Versões e detalhes

O novo Peugeot E-5008 estará à venda no segundo semestre de 2024, na Europa. Sua gama será baseada em dois níveis de acabamento, Allure e GT, com três pacotes de opções para uma escolha simples e três trens de força elétricos (210 cv, 230 cv de longo alcance e 320 cv Dual Motor com tração nas 4 rodas), bem como dois trens de força eletrificados: híbrido de 48V (136 cv) e híbrido Plug-In (195 cv).

Allure: um design potente e refinado

O novo Peugeot E-5008 oferece uma silhueta aerodinâmica, um interior refinado e uma ótima eficiência.

Uma postura forte e dinâmica

O novo E-5008 se destaca por seu caráter assertivo de SUV, que inspira robustez e segurança, combinado com uma silhueta particularmente dinâmica e dimensões generosas (comprimento: 4,79 m, largura: 1,89 m, altura: 1,69 m).

Um visual high-tech

O E-5008 GT vem de série com a nova tecnologia Pixel LED da Peugeot, que adapta automaticamente o feixe de luz dos faróis às condições de tráfego, mantendo a iluminação ideal sem incomodar os outros motoristas na estrada.

Dando continuidade ao trabalho inovador iniciado no 408 e no E-3008, o novo E-5008 apresenta rodas que contribuem tanto para o estilo moderno quanto para o desempenho aerodinâmico. Com medidas de 19″ e 20″, com seu design técnico e geométrico, elas apresentam o novo emblema Peugeot em seu centro.

No interior, a espetacular tela panorâmica flutuante de 21″ do novo Peugeot Panoramic i-Cockpit® coloca os passageiros em um ambiente que é tão high-tech quanto intuitivo.

Refinamento superior

Nada é mais sofisticado do que a simplicidade. O novo E-5008 adota essa abordagem, com laterais muito suaves, despojadas e verticais, cujo refinamento é ressaltado pela ocultação das vedações das janelas laterais nas portas.

O novo E-5008 estará disponível em uma gama de 6 cores: Azul Obsession, Azul Ingaro, Branco Okenite, Preto Pearl, Cinza Artense e Cinza Titanium. Na versão GT, um acabamento de pintura em dois tons com um teto preto brilhante é oferecido como padrão.

Emoção: para conduzir e viver, o E-5008 oferece um prazer único

Quando se trata de Emoção, o novo E-5008 não deixa ninguém para trás, nem o motorista, que está no centro do espetacular Panoramic i-Cockpit®, nem os passageiros, que se beneficiam de um espaço e conforto excepcionais.

O “i-Cockpit® Panorâmico do próximo nível”

As equipes da Peugeot decidiram combinar dois dos três elementos fundamentais do i-Cockpit®, o head-up display e a grande tela central sensível ao toque. Eles agora estão integrados em uma tela panorâmica curva que consiste em um único painel de alta definição de 21″, que se estende da extremidade esquerda do painel de instrumentos até o console central.

Na versão Allure do E-5008, o novo Peugeot i-Cockpit® é equipado de série com dois painéis digitais de 10″ em um único suporte com o mesmo efeito flutuante do painel de 21″.

Um volante compacto com novos controles

Elemento fundamental do Peugeot i-Cockpit® desde a sua origem, o volante compacto foi profundamente redesenhado para oferecer sensações e conforto de condução cada vez maiores. Obviamente manteve a sua compacidade com um design modernizado: a almofada central redesenhada é menor e “isolada” dos raios do volante para dar um efeito de levitação que lembra a tela panorâmica do painel.

Os controles localizados no volante compacto são novos. Para uma ergonomia ideal, detectam automaticamente os dedos do condutor, mas só são acionados se o condutor pressionar, para evitar manobras falsas. Ele também será aquecido de série no E-5008 GT.

Dez i-Toggles personalizáveis

A seção central do painel de instrumentos abriga os i-Toggles®, botões sensíveis ao toque totalmente personalizáveis que podem ser programados para fornecer acesso rápido a 10 das funções favoritas do usuário: ligar para um contato, iniciar a navegação para um destino usado com frequência, sintonizar o rádio em uma estação favorita, definir a temperatura ideal para o ar-condicionado e assim por diante.

A última geração de sistemas de informação conectados Peugeot

O acabamento Allure vem de série com o sistema Peugeot i-Connect®, que oferece conectividade total graças a uma função de espelhamento sem fio (Apple CarPlay/Android Auto).

A experiência tecnológica se completa com o Peugeot i-Connect® Advanced, de série no E-5008 GT. Ele é equipado com um sistema de navegação conectado TomTom de alto desempenho que incorpora uma função de planejador de viagem.

O comando de reconhecimento de voz em linguagem natural ‘OK Peugeot’ fornece acesso às funções de infotenimento, aquecimento e ar condicionado, bem como ao telefone. Esse reconhecimento de voz agora é capaz de distinguir entre comandos feitos pelo motorista ou pelo passageiro.

A inteligência artificial, ChatGPT, também estará disponível no E-5008 para proporcionar interação entre os ocupantes e o veículo. Para dar suporte aos usuários e responder a quaisquer perguntas que eles possam fazer, o sistema inclui documentação a bordo e um link de código QR para tutoriais.

Agilidade surpreendente, facilidade reconfortante

O novo E-5008 é particularmente fácil de dirigir. Ágil e eficiente nas estradas, graças às configurações dinâmicas do chassi, ele se sente igualmente à vontade na cidade. Para facilitar as manobras, o E-5008 é equipado de série com uma câmera traseira que oferece ao motorista dois ângulos: visão traseira ou visão panorâmica. Essa câmera é equipada com um bocal de limpeza para manter uma imagem perfeita em todas as condições.

Como opção, o novo E-5008 pode ser equipado com o sistema Peugeot VisioPark 360° que, graças a 4 câmeras posicionadas o mais próximo possível das rodas dianteiras e traseiras e a 12 sensores espalhados pelo carro, oferece uma visão de 360° do ambiente.

Mais de 40 sistemas de assistência à condução e equipamentos de segurança

Com o sistema Drive Assist Plus 2.0, o Peugeot E-5008 auxilia o motorista usando todos os sensores do carro (câmeras, radar, etc.) e informações do sistema de navegação conectado.

Esses sistemas de assistência são projetados para aliviar a carga de trabalho do motorista em estradas com várias faixas, como autoestradas ou vias expressas:

– Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função Stop & Go e assistência de manutenção de faixa: gerencia a direção e a velocidade do novo E-5008 para mantê-lo em uma faixa e em uma velocidade predefinida pelo motorista.

– Mudança de faixa semiautomática: ajuda o motorista a mudar de faixa com segurança. Basta ativar o indicador e pressionar o botão “ok” no volante e o sistema conduzirá o veículo para a nova faixa.

– Recomendação de velocidade antecipada: detecta qualquer alteração no limite de velocidade por meio da leitura de sinais de trânsito e da coleta de informações do sistema de navegação conectado e sugere que o motorista ajuste a configuração do Adaptive Cruise Control. Se for detectada chuva, o sistema sugere imediatamente a redução da velocidade de acordo com os limites de velocidade, por exemplo, de 130 para 110 km/h na autoestrada.

Um porta-malas generoso e altamente flexível

O novo E-5008 oferece um volume de porta-malas de 748l na configuração de 5 lugares, 259l na configuração de 7 lugares e até 1.815l na configuração de 2 lugares.

O piso do porta-malas atrás da terceira fileira pode ser aberto e guardado verticalmente atrás dos assentos, proporcionando espaço adicional para malas e bagagem de mão.

Um amplo espaço de armazenamento adicional está localizado sob os assentos da fileira 3. Com capacidade de cerca de 80 litros, esse espaço pode ser usado para armazenar vários itens fora da vista, como seu equipamento esportivo favorito. Uma gaveta especial está disponível como acessório para otimizar o uso desse espaço.

Uma cabine com plena sensação de bem-estar

Para garantir uma atmosfera interior saudável, o novo Peugeot E-5008 é equipado com o AQS (Air Quality System), que monitora constantemente a qualidade do ar que entra na cabine e, se necessário, ativa automaticamente a reciclagem do ar. No nível GT, isso é complementado pelo sistema opcional de tratamento de ar Clean Cabin, que filtra gases e partículas poluentes. A qualidade do ar é exibida no lado direito da tela panorâmica.

Uma bolha de conforto

Os novos assentos dianteiros – combinando TEP e tecido no Allure, e TEP e Alcantara no GT – oferecem conforto excepcional. Os bancos apresentam um contorno convidativo e espuma de alta densidade. Os assentos com o prestigioso selo AGR (Aktion Gesunder Rücken), concedido por uma associação alemã de médicos e terapeutas que promove pesquisas sobre a prevenção de dores nas costas, estão disponíveis como opção na linha. Na versão GT, eles também são ventilados e massageadores, e o aquecimento é estendido aos bancos traseiros. Na fileira 3, os dois passageiros têm um porta-copos, luz de leitura e apoio de braço. Uma tomada de 12V também está disponível. (Fotos: Peugeot/Divulgação).