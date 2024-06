Um ônibus da Linha Interbairros 2 bateu em um poste na noite desta segunda-feira (24), na Rua Nilo Peçanha, esquina com a Professor Joaquim de Matos Barreto, no bairro São Lourenço. A falha técnica de um equipamento teria provocado a colisão. Ninguém saiu ferido.

A região do acidente acabou de passar por uma mudança no trânsito com a implantação de um novo binário. O trecho em questão é uma subida e uma parte em curva.

Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp), a ocorrência foi as 23h17. No momento da colisão chovia na região e ao fazer a curva na Joaquim Barreto, o compressor apresentou falhas e o ônibus chegou a “travar”.

Ao avançar pela Nilo Peçanha, o veículo bateu a lateral próximo a “sanfona” em um poste.

A retirada do Interbairros 2 pelo guincho ocorreu na manhã desta terça-feira (25), às 8h.

