Um incêndio em uma loja de baterias na manhã desta terça-feira (24) assustou moradores e motoristas que passavam pelo bairro Novo Mundo, em Curitiba. A fumaça chegou a invadir a Avenida Brasília, no sentido Centro, e causou lentidão no trânsito. Ninguém saiu ferido.

Segundo informações dos Bombeiros, três viaturas foram acionadas para atender a ocorrência. O fogo foi controlado rapidamente pelos militares a fim de evitar que as chamas atingissem outros imóveis da rua.

A fumaça preta que chegou a ser vista em outros pontos do bairro acabou se dissipando. O motivo que provocou o incêndio ainda vai ser apurado pelas autoridades.

