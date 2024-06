Nesta quarta-feira (12), às 11h, equipes da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) vão iniciar a implantação da segunda fase do binário das ruas Mateus Leme e Nilo Peçanha, no bairro São Lourenço. O objetivo é melhorar a fluidez no trânsito da região. Com a mudança, oito linhas de ônibus urbanas terão mudanças de itinerário.

Segundo a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella, a implantação da segunda etapa do binário foi possível graças às obras de correção geométrica e requalificação de vias e calçadas executadas pela Prefeitura.

Nesta etapa do binário, oito ruas passam a ter sentido único de circulação, confira os trechos abaixo:

A Mateus Leme passa a ter sentido único de circulação da Evaldo Wendler para a João Gava.



A João Gava passa a ter sentido único de circulação da Mateus Leme para a Nilo Peçanha.



A Nilo Peçanha passa a ter sentido único de circulação da João Gava para a Evaldo Wendler.



A José Brenny passa a ter sentido único de circulação da Nilo Peçanha para a Antonio Pergoraro.



A Rodrigo Octavio de Langaard Menezes Filho passa a ter sentido único de circulação da Profº Joaquim de Mattos Barreto para a Eugênio Guariza.



A Eugênio Guariza passa a ter sentido único de circulação da Rodrigo Octavio de Langaard Menezes Filho para a Mateus Leme.



A João Enéas de Sá passa a ter sentido único de circulação da João Gava para a Nilo Peçanha.



A Manoel dos Santos da Silva passa a ter sentido único de circulação da João Enéas de Sá para a João Gava.

Agentes de trânsito estarão orientando os motoristas na região. Em caso de chuva intensa ou forte garoa, a implantação poderá ser adiada.

Semáforos

Neste novo trecho, também serão instalados três novos semáforos, e outros dois já existentes serão readequados. Um dos novos semáforos, que ainda será instalado nos próximos dias na Rua Prof. Joaquim de Matos Barreto, será destinado exclusivamente para pedestres, com acionamento por botoeira.

Ele será implantado em frente às unidades educacionais do Centro Municipal de Educação Infantil Maria José Coutinho Camargo e do Colégio Marista Santa Maria, para facilitar a travessia da comunidade escolar.

