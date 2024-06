Colisão deixa três pessoas em estado grave na Rodovia do Xisto, BR-476

Um acidente grave no fim da manhã desta terça-feira (11) deixou ao menos três pessoas em estado grave na BR-476, Rodovia do Xisto. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma colisão frontal envolvendo um caminhão e um carro Ford Fiesta aconteceu na altura do km 212, município da Lapa, região metropolitana de Curitiba.

Uma das vítimas estava no interior do veículo, um homem de 59 anos. Ele foi atendido pelo Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e encaminhado ao Hospital Cajuru, em Curitiba.

Equipes da PRF, Núcleo de Operações Aéreas e equipe da unidade operacional de Araucária, estão atendendo o acidente no local.

Por causa da colisão, o trânsito é lento na região.

Em Curitiba Procura por tranquilidade valoriza imóveis de bairros pacatos Inaugurada! Linha Verde terá nova linha de ônibus e Ligeirão com rota ampliada Perigo Cachorro leva choque em bairro nobre de Curitiba