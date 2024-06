A cidade de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, vai receber neste sábado (15) a turnê comemorativa pelos 30 anos do grupo de pagode Soweto. O evento que celebra a marca tão importante terá a volta do cantor Belo aos vocais do icônico grupo de pagode. Anteriormente marcada para domingo, a apresentação será no sábado, dia 16 de junho, a partir das 20h.

Os ingressos estão à venda em Bilheteria Digital, com preços a partir de R$ 100 (meia-entrada). Os valores variam de acordo com a modalidade e setor escolhido. Mais informações disponíveis no site de vendas.

Relembrar e reviver momentos que ficaram marcados na história da música brasileira, e escrever novos capítulos na trajetória do pagode. Essa é a missão do grupo Soweto, que após 23 anos se reúne com o cantor Belo para uma turnê comemorativa dos 30 anos do grupo que é um dos pilares do pagode dos anos 1990.

Sow3t0 (lê-se Soweto 30) é o nome da turnê que percorrerá 30 cidades numa grande festa ao som do que marcou a década de ouro do gênero. Conduzindo esse espetáculo, Belo, Claudinho, Crisevertom e Dado Olliveira cantando hits que atravessaram gerações como “Mundo de Oz”, Tempo de Aprender”, “Derê”, “Farol das Estrelas” e muito mais.

Além da capital paranaense, a turnê passa pelas cidades de São Paulo, Maceió, Recife, Juiz de Fora, Porto Alegre, Feira de Santana, Salvador, Florianópolis, Campinas, Niterói, Aracaju, Natal, Uberlândia, Brasília, Goiânia, Campos dos Goytacazes, Vitória, Belém, Manaus, Macapá, São José dos Campos, Belo Horizonte, Fortaleza, São Luiz, Teresina, Campo Grande, Cuiabá, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro.

A turnê Sow3t0 é uma realização conjunta da GR Shows, Ginga Entretenimento, PEEB Experiências Culturais, Belo’s Music e Four Even. Em Curitiba, a realização é da produtora Multieventos.

História da banda

Da zona leste de São Paulo para o mundo! Esse era o destino traçado para um grupo de jovens que se reuniam para tocar pagode e se divertir com os amigos. Formado por Crisevertom, Robson Buiu, Claudinho Oliveira, Digo, Marcinho e Belo, o Soweto surgiu em barzinhos cantando sucessos de artistas referência para os integrantes. O nome veio de uma música e é uma homenagem à Djavan.

O primeiro disco saiu em 1995, pela gravadora independente Five Star, intitulado Vento dos Areais. O CD teve boa repercussão, mas vendeu menos do que poderia esperar, entretanto, tal trabalho atraiu a atenção de uma gravadora multinacional e o grupo foi contratado pela EMI.

No ano seguinte, Soweto gravou seu segundo disco: “Refém do Coração”, e enquanto o grupo aguardava ansioso por seu lançamento, uma tragédia se abateu sobre eles: em julho de 1997, Robson Buiú foi assassinado durante uma tentativa de assalto, quinze dias antes do lançamento do álbum. Neste momento, Marcelo Pires, o Belo, foi convidado para assumir os vocais. Apesar da tragédia, o segundo disco do Soweto vendeu 100 mil cópias em apenas três meses de lançamento, proporcionando ao grupo seu primeiro disco de ouro.

Em 1999 o terceiro intitulado Farol das Estrelas vendeu 1 milhão e meio de cópias, ganhando assim um Disco de Diamante. No ano seguinte, o vocalista Belo deixa o grupo para seguir carreira solo, sendo substituído por Henrique Santos.

Ainda em 2000, Soweto lança “Fotografia”, quarto álbum do grupo, e último pela EMI. Sucessos como “Amor Demais”, “Boa Sorte” e “Fotografia” renderam mais de 150 mil cópias vendidas.

No final de 2011 Dado Oliveira assume os vocais do grupo que passa a trilhar um novo caminho. Após algumas mudanças na formação e alguns trabalhos lançados, Soweto se reúne com Belo, que construiu uma sólida carreira solo, e juntos vão celebrar a trajetória de um dos maiores grupos de pagode do Brasil e marcar mais uma época.

Serviço

Sowetto e Belo em Pinhais

Data: 15 de junho de 2024 (sábado)

Local: Expotrade Pinhais (Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 10454)

Horário: 20h

Classificação Etária: 16 anos desacompanhados. Menores de 16 anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Proibida entrada de menores de 18 anos na área Backstage Open Bar.

Ingressos: https://www.bilheteriadigital.com/soweto-curitiba-16-de-junho

