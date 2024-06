Cinema, séries, streaming e TV; Tribuna estreia novo colunista

A Tribuna do Paraná orgulhosamente apresenta nesta terça-feira (11) seu mais novo colunista/parceiro. Márcio Luiz dos Santos é jornalista com mais de 25 anos de experiência e assinará a coluna/blog Cinepod. Mais do que cinema, Márcio vai falar de filmes, séries de TV, streaming, cobertura de festivais e tudo ligado à produções cinematográficas.

De texto “rico” e conhecimento “bilionário”, Márcio apresenta suas críticas de forma leve, com linguagem de fácil compreensão. Ao mesmo tempo, apresenta conhecimento técnico e grande bagagem cultural.

“A Tribuna do Paraná é um dos veículos mais tradicionais do jornalismo paranaense e é uma honra poder fazer parte do grupo de colunistas. Nesse nosso novo espaço vamos trazer os principais lançamentos do cinema, dos serviços de streaming, séries de TV, coberturas de festivais, trailers, listas – que sabemos que todos adoram – mas também falar um pouco sobre o mercado, análise de novas tendências culturais e algumas polêmicas. Acho que vai ser uma relação muito boa com os leitores da Tribuna, que agora vamos conhecer mais a fundo”, disse nosso novo parceiro.

:> Clique aqui para ler o primeiro texto da nova coluna Cinepod, de Márcio Santos

“Para mim é uma honra ter o Márcio no nosso time de parceiros. Na faculdade foi meu veterano e desde os tempos do Lona (jornal laboratório da então Universidade Positivo) já mostrava seu talento para a crítica de filmes. Agora, com 25 anos de experiência, consegue nos dar dicas do que assistir e, muitas vezes, do que não assistir no cinema ou na TV”, afirma Eduardo Luiz Klisiewicz, coordenador de conteúdo da Tribuna.

Cinéfilo desde que se conhece por gente, é fanático por filmes de terror e considera A Mosca, de David Cronenberg, o melhor filme já feito no gênero. Vê pelo menos um filme por dia e tenta se manter atualizado com os principais lançamentos, mas não dispensa os clássicos e os nem tão clássicos assim de antigamente.

Adora séries e até hoje não se conforma com o que foi feito na conclusão de Game of Thrones. Considera Um Corpo que Cai o melhor filme da história, mas batalha firmemente para que Mad Max: Estrada da Fúria ainda leve um Oscar de Melhor Filme de Todos os Tempos.

Já teve dois blogs de cinema: A Mosca Branca e Call Me Mister Glass. Escreveu para os portais Pipoca Moderna e Curitiba de Graça. Foi comentarista de cinema das rádios Cultura 930 AM e 91 Rock, além de um canal sobre Cinema Fantástico no portal Realidade Fantástica.

