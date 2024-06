Parte do Paraná tem alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para uma onda de calor, nesta terça-feira (11). Ou seja, as temperaturas devem ficar 5ºC acima da média pelo período de dois até três dias, o que representa leve risco à saúde.



Nesta semana as temperaturas ficam mais altas do que o normal para o período em todo o estado, mas as regiões com alerta são Norte Pioneiro, Noroeste e Oeste Paranaense, que atingem os municípios de Cascavel, Umuarama e Londrina, até a divisa com Mato Grosso do Sul. Os termômetros podem ultrapassar os 30ºC.

Em Curitiba, segundo a Climatempo, a máxima pode chegar aos 27ºC nos próximos dias. Além do calor, a massa de ar seco deixa a umidade relativa do ar baixa, com 39% em alguns momentos. O ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é 60%.

Por isso, é necessário ter atenção com hidratação, fazer refeições leves com muitas frutas e legumes e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia.

