Imagina você escolher os números que foram sorteados na Mega-Sena, mas não levar o prêmio. Foi isso o que aconteceu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, do Paraná.

O prêmio de mais de R$ 115 milhões, sorteado no último sábado (08), saiu para um bolão da lotérica. Porém, quem escolheu os números foi a Taize Cochinski Batista, que trabalha na lotérica Princesa dos Campos II, há 12 anos, e não comprou nenhuma cota.



Em entrevista à RPC, ela contou que faz muitas apostas e que escolhia esses números há meses.



“Não fui [eu que ganhei]. Eu só fiz a aposta ganhadora, só. […] A gente fica com um sentimento assim… ‘Poxa vida, eu podia ter comprado’, mas é que a gente realmente não sabe [qual aposta vai ser premiada]. E é tanto bolão, tanto jogo que a gente faz… […] mas fiquei muito feliz pelos ganhadores que compraram o bolão”, conta.

A gerente de lotérica Taize Cochinski Batista escolheu os números do bolão premiado. Foto: Reprodução/RPC



A aposta foi a única a acertar os seis números sorteados no concurso 2734 e, como foi feita com nove números, também recebeu o prêmio da faixa de cinco acertos. Foram 10 cotas de diferentes apostadores e cada um pagou R$ 60 no jogo e ganhou mais de R$ 11,5 milhões. Confira o valores dos prêmios:

R$ 114.104.458,33, dos seis acertos;

R$ 890.408,80, dos cinco acertos;

R$ 55.775,70, dos quatro acertos.

O concurso foi realizado no sábado (08) e sorteou os seguintes números: 21 – 27 – 35 – 48 – 59 – 60.

O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (11), com prêmio estimado em R$ 35 milhões.

Fogo! Incêndio na Ceasa em Curitiba provoca destruição: veja como ficou Parque África Novo parque em Curitiba! Saiba em qual bairro será construído Professores Ratinho Jr explica pedido de prisão de sindicalista