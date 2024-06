Mega-Sena 2734: Prêmio de R$ 114 milhões é do Paraná

É da cidade de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná, o ganhador de R$ 114.104.458,33 da Mega-Sena, concurso 2734, sorteado neste sábado no Espaço Loterias da Caixa. Os novos milionários da Mega são paranaenses. A aposta sortuda, um bolão de 9 dezenas e 10 cotas, foi feita na Loterias Princessa dos Campos II.

Os números sorteados da Mega-Sena 2734 foram: 21, 27, 35, 48, 59 e 60.

Além dos sortudos de Ponta Grossa, o estado do Paraná teve ainda cinco apostas ganhadoras da faixa dos 5 acertos. Uma foi par ao mesmo bolão (o que aumentou a grana da moçada), outra para Curitiba (aposta feita na Espaço da Sorte Loterias, além de jogos feitos em Apucarana, Borrazópolis e Foz do Iguaçu .

+ Leia mais: Nota Paraná libera mais de R$ 25 milhões em créditos de ICMS para consumidores

Na próxima terça-feira a Mega volta com prêmio “gordinho”. Serão R$ 35 milhões, em concurso de final 5. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas e pela internet, no Portal das Loterias da Caixa.

Fogo! Incêndio na Ceasa em Curitiba provoca destruição: veja como ficou Parque África Novo parque em Curitiba! Saiba em qual bairro será construído Professores Ratinho Jr explica pedido de prisão de sindicalista