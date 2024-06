Mais de R$ 25 milhões em créditos de ICMS foram liberados pelo Programa Nota Paraná, na sexta-feira (07). Aproximadamente 10,3 milhões de consumidores têm direito a receber os créditos, que podem ser conferidos nas contas individuais no programa.



Os créditos de ICMS devolvidos neste mês referem-se a compras no mês de março, quando 69,5 milhões de notas fiscais foram emitidas. Do montante total liberado, R$ 22,2 milhões serão destinados a consumidores que informaram seu CPF nas notas fiscais.



Outros R$ 3 milhões beneficiarão organizações sociais que participam do programa por meio da doação de notas fiscais.

“Este modelo de redistribuição dos créditos visa não apenas incentivar a cidadania fiscal, mas também fortalecer o terceiro setor, com entidades beneficiadas nas mais diversas áreas, como assistência social, saúde, esporte e proteção animal”, diz Marta Gambini, coordenadora do Nota Paraná.

Como acessar valores do ICMS pelo Nota Paraná

Para acessar os valores, os consumidores podem utilizar o site ou o aplicativo do Nota Paraná, disponível para dispositivos Android e iOS. A partir dessas plataformas, é possível transferir os créditos para as contas bancárias cadastradas no programa.

Os créditos de ICMS devolvidos aos consumidores são calculados com base no faturamento das empresas que realizaram as vendas. Variáveis como o volume de compras e o recolhimento efetivo do imposto pelo estabelecimento comercial influenciam o valor devolvido.

As informações necessárias para o cálculo dos créditos são enviadas à Secretaria da Fazenda nos dois meses subsequentes ao mês da compra, e a devolução dos créditos ocorre no terceiro mês após a aquisição.

Como participar do Nota Paraná

Para participar do Nota Paraná, os consumidores devem se cadastrar no site oficial do programa. É necessário clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço. Após o cadastro, uma senha pessoal é criada para acesso ao sistema.

