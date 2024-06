Até o final de 2024 a estrutura da Central de Abastecimento do Paraná (Ceasa), em Curitiba, destruída durante o incêndio na noite de quinta-feira (06), deve estar funcionando normalmente. Na próxima semana um perito especializado deve apresentar uma avaliação completa de todo o prejuízo financeiro relacionado à estrutura do pavilhão D.



“Assim que houver a definição de orçamento da parte da engenharia civil, passaremos para a contratação da empresa responsável pela execução do serviço e a nossa expectativa é de que até o fim do ano a estrutura volte a funcionar em sua totalidade, respeitando os trâmites do processo”, afirmou o presidente das Centrais de Abastecimento do Paraná, Eder Bublitz, na sexta-feira (07), durante uma reunião com o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, para definição de um plano de trabalho emergencial.



As chamas danificaram 35% da estrutura, 20 dos 423 comerciantes que atuam na Ceasa Curitiba também tiveram algum tipo de prejuízo financeiro, o que equivale a 4,7% dos permissionários. Para estas pessoas, o governo estadual já estuda a oferta de linhas de crédito personalizadas com juros reduzidos por meio de instituições financeiras estaduais.

“São recursos que serão disponibilizados mediante contratações bancárias para cobrir prejuízos que os comerciantes tiveram com maquinário, ferramentas, estoque de alimentos e até mesmo para o capital de giro”, explicou Bublitz.

Presidente da Ceasa nega aumento de preços após incêndio

A Ceasa informou que, apesar das perdas, está funcionando normalmente e não vai haver nenhum tipo de desabastecimento ou aumento de preços em função desse acidente, garante o presidente da Ceasa Paraná.

Todos os permissionários afetados foram realocados dentro da estrutura interna da Ceasa Curitiba, de forma adaptada, e seguem trabalhando.

Polícia vai investigar causas de incêndio na Ceasa Curitiba

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias que causaram o incêndio, em um trabalho técnico que também envolve a perícia especializada da Polícia Científica.

