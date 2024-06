A Central de Abastecimento (Ceasa) de Curitiba funciona normalmente nesta sexta-feira (07), mesmo após o incêndio que atingiu um dos pavilhões na noite de quinta-feira (06), iniciado por volta das 22h. Veja vídeo e fotos abaixo.

“A movimentação da Ceasa Curitiba nesta sexta-feira, 7 de junho, está dentro da normalidade habitual, e a direção afirma que não há risco de desabastecimento de produtos”, confirma a Ceasa, por meio de nota.

Ao todo, 423 comerciantes atacadistas atuam no local e 40 boxes de 20 empresas foram afetados pelo incêndio. A direção da Ceasa diz que 25% do setor onde esses comerciantes atuavam foi impactado pelo incêndio e que já está remanejando essas empresas para outros locais disponíveis no mercado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, boa parte do pavilhão D, que é um dos oito pavilhões, foi destruído no incêndio. As chamas se espalharam rapidamente por causa da grande quantidade de materiais inflamáveis como embalagens de madeira, plástico e isopor utilizadas no armazenamento das mercadorias.

Combate às chamas e rescaldo

Ainda conforme a corporação, ninguém ficou ferido e o fogo teria iniciado no box de cocos. Ao todo 30 bombeiros militares atuaram no combate às chamas com o auxílio de 09 caminhões, 04 caminhonetes e 01 carreta.

VIU ESSA? Após 17 anos de obras, Linha Verde deve ficar pronta neste fim de semana

Os trabalhos de rescaldo continuam na manhã desta sexta (07). Equipes do Bairro Alto e de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, foram acionadas para ajudar as demais equipes.

Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Fotos: Atila Alberti/Tribuna do Paraná

Causas do incêndio serão apuradas

De acordo com a Ceasa, o trabalho rápido do Corpo de Bombeiros evitou que o incêndio se alastrasse para outras áreas. As causas do incêndio ainda estão sendo avaliadas e não houve feridos no incidente. “A direção da Ceasa Paraná também agradece ainda a todos os permissionários e produtores que ajudaram a amenizar os problemas causados por esse incidente”.

A Ceasa Curitiba é a principal Central de Abastecimento do Paraná, responsável por fornecer alimentos para comércios de Curitiba e outros municípios da região. Diariamente, as empresas atacadistas que atuam na comercialização de hortigranjeiros, flores e outros produtos, movimentam em média cerca de 3 mil toneladas. O complexo fica na BR-116, na região do bairro Tatuquara.

Fogo! Incêndio na Ceasa em Curitiba provoca destruição: veja como ficou Parque África Novo parque em Curitiba! Saiba em qual bairro será construído Professores Ratinho Jr explica pedido de prisão de sindicalista