Um grande incêndio atinge o Ceasa de Curitiba, na região do Tatuquara, nesta noite de quinta-feira (06). De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 2000 metros de área estão em chamas e vários caminhões foram acionados para ajudar a controlar as chamas.

O incêndio começou nos fundos do Ceasa. Não há informações de feridos.

